Обшуки в Нацполіції Заходу: серед підозрюваних керівники з Тернопільщини та Франківщини

У головних управліннях Національної поліції в західних областях України тривають масштабні слідчі дії. Обшуки проводяться на Івано-Франківщині, Тернопільщині та Житомирщині.

За попередньою інформацією, слідчі дії пов’язані з антикорупційним розслідуванням. Правоохоронні органи офіційно підтверджують проведення процесуальних заходів, однак деталі справи наразі не розголошуються.

Водночас народний депутат Олексій Гончаренко повідомив про затримання кількох високопосадовців під час отримання неправомірної вигоди.

За його словами, усім фігурантам оголошено підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди).

Серед підозрюваних, за оприлюдненою інформацією:

помічник заступника міністра МВС Тетері — В.В. Воробей;

начальник поліції Івано-Франківської області С.В. Безпалько;

заступник начальника поліції Івано-Франківської області В.В. Яцюк;

перший заступник начальника — начальник слідчого управління поліції Тернопільської області А.Б. Ткачик;

заступник начальника поліції Житомирської області І.Д. Гулеватий.

Розслідування триває, офіційні коментарі правоохоронних органів очікуються.