До уваги тернополян: довідку в зв’язку з карантином дітям у школу видаватиме дільничий педіатр

У зв’язку з оголошеним карантином по усій Україні з 12 березня по 3 квітня у зв’язку з ймовірністю поширення коронавірусу, змінено алгоритм роботи медичних установ Тернополя.

Зокрема, у поліклінічному відділенні на вул. Гоголя не будуть проводитися профілактичні медичні огляди для оформлення дітей в школу. Відтепер, таку довідку будуть видавати дільничі лікарі-педіатри з проведенням необхідних обстежень (вага ріст, проба Руфє, гострота зору) на базі педіатричних кабінетів з видачою форми 086-1/о та форми 063/о. У випадку виявлення патології, крім ургентних випадків, направлення до вузькопрофільних спеціалістів буде проводитися за необхідністю після відміни карантину.

З метою запобігання скупчення людей в поліклінічному відділенні КНП «ТМДКЛ» прийоми будуть проводитися відповідно до попереднього запису. Такі розпорядження підписав директор КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» Андрій Артимович

Також цим розпорядженням:

заборонено на території КНП «ТМДКЛ» проведення масових заходів у закритих приміщеннях (збори, навчання та ін.);

працівники закладу не будуть допущені до роботи за наявності ознак ГРВІ;

запроваджується строгий масковий режим у закладах КНП «ТМДКЛ»;

дітей з високою температурою (більше 38 градусів) медичні працівники будуть обслуговувати на дому.

До слова, введення карантинних заходів не є протипоказанням до проведення планових профілактичних щеплень.

Також медичними працівниками КНП «Тернопільська міська дитяча лікарні» буде здійснюватися роз’яснювальна робота з батьками пацієнтів та пацієнтами закладу щодо запобігання занесенню і поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, спрямованих на безпеку дітей та профілактику захворюваності.