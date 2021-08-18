21:10 | 18.08.2021
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Житель Тернопільщини трагічно загинув у Польщі

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Житель Тернопільщини трагічно загинув в селі Ракшава Підкарпатського воєводства в Польщі. Чоловік працював на місцевій СТО. Під час роботи йому в голову влучила частина колеса. Медики швидкої допомоги не змогли врятувати людину.

Про смерть 37-річного чоловіка на СТО повідомила поліція Підкарпатського воєводства 16 серпня. Те, що загиблим виявився мешканець Тернопільської області, вже 17 серпня повідомила компанія, що займається перевезеннями тіл померлих заробітчан з-за кордону в Україну.

«Внаслідок нещасного випадку на СТО в населеному пункті Ракшава (Підкарпатське воєводство) загинув наш 37-річний земляк, пан Володимир з Тернопільщини. Щирі співчуття рідним та близьким земляка!», — написали на сторінці підприємця в Фейсбук, який займається перевезеннями тіл померлих.

Пізніше у цій фірмі підтвердили ZAXID.NET, що трагічно загинув Володимир з Бережанського району.

Про нещасний випадок сповістила місцева польська поліція. На сайті поліції Підкарпатського воєводства написано, що українець був офіційно працевлаштований на СТО. А загинув він під час заміни колеса в транспортному засобі, що використовується на будівництві.

«Близько 15:00, 16 серпня до чергового поліції надійшло повідомлення про нещасний випадок, який трапився в приміщенні однієї з фірм у Ракшаві. В результаті інциденту 37-річний працівник отримав смертельні травми. Поліцейські з’ясували, що 37-річний громадянин України працював у майстерні з демонтажу колеса на будівельному автомобілі. Під час роботи чоловіку в голову, швидше за все, потрапила частина від зламаного елемента колеса. Попри допомогу медиків, життя 37-річного чоловіка врятувати не вдалося», — йдеться на сайті поліції Підкарпатського воєводства.

На разі, польська поліція під наглядом прокуратури та за участю Національної інспекції праці Польщі розслідують обставини, які призвели до загибелі чоловіка.

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