20:58 | 18.08.2021
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На Тернопільщині встановлять ще один патріотичний Національний рекорд України

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На фестивалі «Фест Господар» встановлять Національний рекорд України. 

В Денисові під час проведення фестивалю урожаю та мистецтв “Фест господар” готують інсталяцію найдовшого прапора в національних кольорах з тюків соломи. Відомо, що об‘єкт буде довжиною 135 та висотою 5 метрів (на фото).

Організатори подали відповідну заявку та вже отримали підтвердження про присутність експерта.

Нагадаємо, що 22 серпня у Денисові (Купчинецька громада) відбудеться Фестиваль урожаю та мистецтв «Фест господар» – сучасне інтерпретування давньої української традиції проводити обжинки, коли хлібороби дякують Богові за урожай та людям за роботу.

Ініціатором фестивалю є компанія «Агропродсервіс», яка розпочала  в Денисові будівництво нової молочно-товарної ферми, тим самим реальними ділами вітаючи відновлення незалежності України.

 

 

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