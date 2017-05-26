Житель Тернопільщини відповість за цілий “кримінальний доробок”

Крадіжки, викрадення транспортних засобів, нанесення тілесних ушкоджень – такий кримінальний доробок 43-річного жителя Шумського району.

За раніше скоєні злочини був неодноразово судимий та відбував покарання у місцях позбавлення волі, але крапки у злочинній діяльності так і не поставив. Новий кримінальний факт за участі рецидивіста викрили кременецькі поліцейські.

Підозрюваний декілька днів гостював у жителя одного з сіл Кременеччини. Частенько разом із господарем заглядав до чарки. В перервах між пиятикою запримітив на господарстві добротну мотокосу, її й поцупив, щойно товариш заснув після чергового застілля.

Зрозумівши, що гість зник разом з його добром, кременчанин звернувся із заявою до поліції. Крадія поліцейські розшукали.

Підозрюваному інкримінують частину 3 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка поєднана із проникнення в житло чи інше приміщення. На даний час він затриманий в порядку статті 208 КПК та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.