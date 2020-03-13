13:32 | 13.03.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Змінено алгоритм роботи медичних установ Тернополя

Redaktor 3 Views Прокоментуй!

 У поліклінічному відділенні на вул. Федьковича не будуть проводитися профілактичні медичні огляди для оформлення дітей в школу.
 Відтепер, таку довідку будуть видавати дільничі лікарі-педіатри з проведенням необхідних на базі педіатричних кабінетів з видачою форми 086-1/о та форми 063/о.
 У випадку виявлення патології, крім ургентних випадків, направлення до вузькопрофільних спеціалістів буде проводитися за необхідністю після відміни карантину.
 З метою запобігання скупчення людей в поліклінічному відділенні Тернопільської міської лікарні прийоми будуть проводитися відповідно до попереднього запису.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *