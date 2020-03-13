Змінено алгоритм роботи медичних установ Тернополя
✅ У поліклінічному відділенні на вул. Федьковича не будуть проводитися профілактичні медичні огляди для оформлення дітей в школу.
✅ Відтепер, таку довідку будуть видавати дільничі лікарі-педіатри з проведенням необхідних на базі педіатричних кабінетів з видачою форми 086-1/о та форми 063/о.
✅ У випадку виявлення патології, крім ургентних випадків, направлення до вузькопрофільних спеціалістів буде проводитися за необхідністю після відміни карантину.
✅ З метою запобігання скупчення людей в поліклінічному відділенні Тернопільської міської лікарні прийоми будуть проводитися відповідно до попереднього запису.