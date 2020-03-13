Змінено алгоритм роботи медичних установ Тернополя

✅ У поліклінічному відділенні на вул. Федьковича не будуть проводитися профілактичні медичні огляди для оформлення дітей в школу.

✅ Відтепер, таку довідку будуть видавати дільничі лікарі-педіатри з проведенням необхідних на базі педіатричних кабінетів з видачою форми 086-1/о та форми 063/о.

✅ У випадку виявлення патології, крім ургентних випадків, направлення до вузькопрофільних спеціалістів буде проводитися за необхідністю після відміни карантину.

✅ З метою запобігання скупчення людей в поліклінічному відділенні Тернопільської міської лікарні прийоми будуть проводитися відповідно до попереднього запису.

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