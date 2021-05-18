Знайшли мертвою у власній квартирі: у Тернополі згоріла пенсіонерка

17 травня о 16:03 на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на четвертому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку, на бульварі Д. Галицького, 28, в м.Тернопіль.

На виклик направлено чергову зміною частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення та співробітників оперативно-координаційного центру.

Під час гасіння пожежі виявлено без ознак життя тіло восьмидесятирічної власниці помешкання. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 10 м.кв, пошкоджено облицювання стін та стелі кімнати квартири. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.