ЗНО із фізики серед одинадцятикласників з Бережан складав тільки один учень

З числа одинадцятикласників закладів загальної середньої освіти міста Бережани у тестуванні з фізики цього року взяв 1 учень.

Нагадаємо, що зовнішнє незалежне оцінювання з фізики, іноземної мови та хімії учасники з Бережан складають у Тернополі.

Враховуючи епідемічну ситуацію та значну потребу у підвезенні, Відділом освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради 07.07.2020 року буде забезпечено організоване перевезення учнів закладів загальної середньої освіти міста для складання тесту з англійської мови у пункт проведення ЗНО м. Тернополя та у зворотному напрямі (відповідно до наказу відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради № 70-од від 30 червня 2020 року). Успіхів на ЗНО-2020!