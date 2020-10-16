Володимир Данилюк: «Успішна громада – запорука розвитку Тернопільщини» (відео) 

Новостворена партія «Довіра» представляє команду, з якою йде на місцеві вибори.

Список «Довіри» до Тернопільської районної ради очолює начальник ВСП «Тернопільська дирекція залізничних перевезень» Володимир Данилюк.

Володимир Давидович – батько двох дітей. Син Олександр Данилюк після Майдану пішов захищати Україну від окупанта у складі батальйону «Айдар». Донька завершила Тернопільський національний економічний університет, також працює на залізниці.

– Я живу в Білій понад три десятки років і дуже хочу, аби наше село розвивалося, щоб сюди заходили інвестори. Є чимало невідкладних питань, які потребують вирішення. У першу чергу, дорога від «Золотої рибки» до об’їзної, яка з’єднує Чистилів і Білу. Щодо Великоберезовицької ОТГ, то, в першу чергу, треба провести інвентаризацію земель. Від цього буде залежати, чи зайде інвестор. Також пріоритетом є й капітальний ремонт дороги, яка з’єднує два села однієї ОТГ – Петриків та Велика Березовиця, – розповідає Володимир Данилюк.

Понад 20 років Володимир Данилюк пропрацював на залізничній станції «Велика Березовиця-Острів».

– Коли я прийшов на цю посаду у 1998 році, було декілька проблем. Одна із них – доїзд до станції. Старожили пам’ятають, у якому жахливому стані перебувала дорога. Ми витратили для її ремонту понад сто вагонів щебеню і таки вирівняли покриття. Зараз проводиться ремонт пасажирського будинку. У планах – відновлення пасажирської низької платформи,– додає Володимир Данилюк.

Детальніше – у відео.