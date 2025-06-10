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Новини Тернополя 

Знову запрацював фонтан на бульварі Дмитра Вишневецького

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У системі водограю фахівці КП «Тернопільводоканал» замінили електрокабель. До поломки фонтан функціонував лише кілька днів на початку травня.

💦Отже, цього сезону в Тернополі працюють чотири фонтани. Окрім водограю на «Алясці», діє фонтан на відпочинковій зоні «Циганка», аераційний фонтан на Тернопільському ставі та фонтан «Кульбаба», що на вул. В’ячеслава Чорновола.

📈Водограї працюють згідно графіку управління ЖКГ, благоустрою та екології Тернопільської міської ради — щоденно з 11.00 до 20.00 за сприятливих погодних умов.

✅Нагадаємо, цього року, як і торік, у місті запустили в роботу обмежену кількість водограїв, зокрема аераційні, які покращують екологію ставу. А всі зекономлені кошти на сезоні фонтанів направлять на потреби військових.

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