Знову запрацював фонтан на бульварі Дмитра Вишневецького

У системі водограю фахівці КП «Тернопільводоканал» замінили електрокабель. До поломки фонтан функціонував лише кілька днів на початку травня.



Отже, цього сезону в Тернополі працюють чотири фонтани. Окрім водограю на «Алясці», діє фонтан на відпочинковій зоні «Циганка», аераційний фонтан на Тернопільському ставі та фонтан «Кульбаба», що на вул. В’ячеслава Чорновола.



Водограї працюють згідно графіку управління ЖКГ, благоустрою та екології Тернопільської міської ради — щоденно з 11.00 до 20.00 за сприятливих погодних умов.



Нагадаємо, цього року, як і торік, у місті запустили в роботу обмежену кількість водограїв, зокрема аераційні, які покращують екологію ставу. А всі зекономлені кошти на сезоні фонтанів направлять на потреби військових.

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