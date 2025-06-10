Міські автобуси більше не поїдуть у Білe, Острів і Велику Березовицю: Тернопіль обмежує маршрути громадою

З 25 червня 2025 року в Тернополі набирають чинності суттєві зміни у роботі міських автобусних маршрутів. Відповідно до оновленої транспортної мережі, міські автобуси більше не курсуватимуть за межі Тернопільської міської територіальної громади. Про це повідомили в управлінні транспортних мереж та зв’язку Тернопільської міської ради.

✅ Маршрут №8 перейменовується на №28. Відтепер автобус курсуватиме від зупинки «Газопровід» до зупинки «Автобаза», більше не заїжджаючи в села Біла та Велика Березовиця.

✅ Маршрути №5 та №5А об’єднуються в один маршрут №50 з назвою «Вул. Володимира Лучаковського – Газопровід». Вони більше не обслуговуватимуть напрямок до Великої Березовиці та села Острів.

✅ Маршрути №18 та №31 тепер матимуть кінцеву зупинку «Газопровід», припиняючи курсування до Великої Березовиці.

Як пояснив начальник управління транспортних мереж та зв’язку ТМР Олег Вітрук, нова маршрутна мережа приведена у відповідність до чинного законодавства. Згідно з ним, міські маршрути можуть обслуговувати лише межі громади, а перевезення між громадами повинні організовуватися обласними адміністраціями.

«Місто готове надалі забезпечувати сполучення з прилеглими селами, однак для цього потрібно два важливих кроки: по-перше, юридичне рішення про делегування таких повноважень місту Тернополю з боку обласної адміністрації; по-друге – співфінансування перевезень з боку сусідніх ОТГ», – зазначив Вітрук.

Нагадаємо, в межах Тернопільської громади діє покілометрова система оплати перевізникам, тому фінансова участь інших громад – необхідна умова для обслуговування їхніх територій міським транспортом.

Де тепер кінцеві зупинки?

Для маршрутів у напрямку Великої Березовиці та Острова – зупинка «Газопровід» .

Для маршрутів у напрямку села Біла – вул. Бродівська.

Таким чином, пряме міське автобусне сполучення з населеними пунктами Біла, Острів та Велика Березовиця припиняється.

У перспективі повернення маршрутів за межі громади можливе, проте це залежатиме виключно від рішень обласної військової адміністрації та готовності прилеглих територіальних громад до співпраці і співфінансування.