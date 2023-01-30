«Золотий стандарти» – вперше у тернопільській лікарні медики виконали таку складну операцію

🏥 Вперше у Тернопільській області медики нейрохірургічного відділення КНП “Тернопільська обласна психоневрологічна лікарня” виконали операцію – тромбектомію з дрібних гілок лівої середньої мозкової артерії.

Пацієнт був доставлений до реанімаційного відділення ургентно. При поступленні у нього була відсутня мова та не рухалися праві кінцівки. При КТ-ангіографії був виявлений тромбоз лобної гілки лівої середньої мозкової артерії.

Спочатку лікарі зробили тромболізис, після якої у хворого відновилися рухи у правій руці та частково мова. Лікарі прийняли рішення виконати тромбектомію.

В результаті тромбектомії, у хворого вдалося відкрити велику гілку лівої середньої мозкової артерії та відновити кровообіг по більшості судин басейну. Операцію провели лікарі-інтервенціоналіст Гаджальський В.В., асистент Журавльов О.Ф., анестезіолог Мусієнко А.М., під керівництвом завідувача нейрохірургічним відділенням, лікаря з 20-ти річним стажем роботи у Херсоні – Олексія Леонтьєва. На наступний ранок у хворого практично відновилася мова, покращилися та з’явились нові рухи у правій нозі. ￼

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