ЗСУ в першу чергу! – тернополяни збираються під міську раду



14 вересня о 17:30 м.Тернопіль

Волонтер Ольга Тимошенко знає, як тяжко зараз збирати гроші на потреби наших захисників. Багато хто з населення просто вичерпав свої ресурси: є байдужі люди, є такі, які втратили роботу або їхній дохід суттєво впав. Тому волонтери відносяться до кожного збору з обережністю і намагаються витрачати кошти завжди з розумом.

Завдяки небайдужим людям і збору по 5-10-20 грн. і суттєво більших сумах, волонтери можуть шукати і купувати дрони, автівки, тактичну медицину де це тільки можливо.

Та складається враження, що наша влада і центральна і місцема відірвана від реальності. Треба їм дохідливо пояснити, що НЕ МОЖНА використовувати під час війни гроші на ремонти доріг, бруківку, стадіони, барабани, ялинки та ін. Вважаю, що ми зобов’язані стати на захист тих, хто нас захищає. Бо кожна копійка зараз повинна бути використана на допомогу тим, зто нас захищає:

🖊️ військовим на фронті,

🖊️ пораненим в шпиталях,

🖊️ демобілізованим в поверненні їх у суспільство.

Якщо ремонти – то школи, садочки, лікарні, реабілітаційні центри, бомбосховища!

Якщо дороги – то доступне середовище!

💯 І тільки так. Все інше – в режимі жорсткої економії і контролю суспільства.

Зараз і кожного дня збираємо на дрони, техніку, медицину, безпеку для наших військ. Не зупиняйтеся. Донатьте тим волонтерам, яким довіряєте, – просить Ольга Тимошенко.

Нашої допомоги чекають ті, хто має повернутися.

Нашої помсти чекають рідні тих, хто вже ніколи не повернеться..

Для того щоб донести свою позицію до влади чекають всіх в четвер 14 вересня біля міської ради в Тернополі о 17:30.

Надіюся, що разом ми доб’ємося розуміння від влади і допоможе захисникам в забезпеченні їх потреб.

ЗСУ в ПЕРШУ ЧЕРГУ!