З’явилося відео з місця порятунку робітника у Тернополі, якого засипало трьохметровим шаром землі
У Тернополі сталася надзвичайна подія – робітник, що працював на об’єкті на проспекті Степана Бандери,1 провалився під землю і його засипало землею.
Під час земельних робіт працівник опустився в яму, щоб перевірити чи немає тунелів, внаслідок чого на нього впала брила землі.
Потерпілий опинився на глибині трьох метрів, засипаний землею.
Рятувальники отримали повідомлення о 15.48.
На місце події виїхали 10 рятувальників та три одиниці техніки.
Рятувальникам допомагали працівники, чоловікові дуже защемило ноги.
Після того, як потерпілого дістали, його передали медикам.