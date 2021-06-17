13:30 | 17.06.2021
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

З’явилося відео з місця порятунку робітника у Тернополі, якого засипало трьохметровим шаром землі

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У Тернополі сталася надзвичайна подія – робітник, що працював на об’єкті на проспекті Степана Бандери,1  провалився під землю і його засипало землею. 

Під час земельних робіт працівник опустився в яму, щоб перевірити чи немає тунелів, внаслідок чого на нього впала брила землі. 

Потерпілий опинився на глибині трьох метрів, засипаний землею. 

Рятувальники отримали повідомлення о 15.48. 

На місце події виїхали 10 рятувальників та три одиниці техніки. 

Рятувальникам допомагали працівники, чоловікові дуже защемило ноги. 

Після того, як потерпілого дістали, його передали медикам. 

 

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