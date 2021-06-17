З’явилося відео з місця порятунку робітника у Тернополі, якого засипало трьохметровим шаром землі

У Тернополі сталася надзвичайна подія – робітник, що працював на об’єкті на проспекті Степана Бандери,1 провалився під землю і його засипало землею.

Під час земельних робіт працівник опустився в яму, щоб перевірити чи немає тунелів, внаслідок чого на нього впала брила землі.

Потерпілий опинився на глибині трьох метрів, засипаний землею.

Рятувальники отримали повідомлення о 15.48.

На місце події виїхали 10 рятувальників та три одиниці техніки.

Рятувальникам допомагали працівники, чоловікові дуже защемило ноги.

Після того, як потерпілого дістали, його передали медикам.