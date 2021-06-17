В селі біля Чорткова в колодязі знайшли мертвими двох чоловіків

Виданню «Погляд» стало відомо, що сьогодні орієнтовно о 09.00 год. в с. Свидова Чортківського району на території одного з приватних акціонерних товариств в технологічному колодязі знайшли загиблими 2-хлюдей: 60-річного завідувача цієї ферми, а також 40-річного чоловіка (посада поки не відома).

Ми зателефонували в обласне управління поліції в Тернопільській області. Інформацію про те, що справді знайшли мертвими двох чоловіків нам підтвердив речник поліції.

Загиблих вже витягнули з технологічного колодязя на поверхню. Попередня причина загибелі чоловіків – отруєння продуктами розпаду відходів тваринництва, які накопичились в колодязі.

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