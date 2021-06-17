Велика квартира, земля та дві іномарки: що ще задекларував головний борець з корупцією у міській раді Тернополя

З 2017 року перебуває на посаді начальника відділу взаємодії з правоохоронними органами, запобігання корупції та мобілізаційної роботи Тернопільської міської ради Петро Гукалюк. У своїй останній декларації за 2020 рік чиновник задекларував квартиру, земельну ділянку, два транспортних засоби та чималу суму в готівці.

Родина Гукалюків проживає у тернопільській квартирі величезної площі у 117,50 квадратних метрів. Вона належить у рівних долях дружині чиновника Ірині Олександрівні та його доньці Соломії. Особисто Петро Гукалюк у власності має велику земельну ділянку площею на 32 тис. 072 кв. м у рідному селі Великі Чорнокінці Чортківського району, власником якої Петро Михайлович став у минулому 2020-му році.

Обидва транспортних засоби родини Гукалюків належать доньці Соломії. У 2016 році вона за 118 тис. грн. придбала «OPEL ASTRA» 2011 року випуску. А наприкінці минулого року жінка купила «HYUNDAI 120» (2010 р.в.) за 160 тис. 754 грн.

Працюючи на посаді начальника відділу взаємодії з правоохоронними органами, запобігання корупції та мобілізаційної роботи, Петро Михайлович минулоріч заробив 389 тис. 399 грн. Ще 108 тис. 249 грн. становила його пенсія. Загалом щомісяця чиновник тернопільського муніципалітету отримував по 41,5 тис. грн. Але і це ще не все. Управління соціальної політики ТМР упродовж року виплатило чоловікові ще 10 тис. 245 грн. Дружина пана Гукалюка, працюючи в Тернопільській класичній гімназії, заробила 197 тис. 275 грн. плюс 24 тис. 800 грн. становила її пенсія.

Левову частку свої заощаджень родина Гукалюків тримає під «матрацом». Особисто Петро Михайлович у готівці має 128 тисяч гривень, 11 тисяч доларів та 2 тис. 300 євро, його дружина Ірина Олександрівна – 5 тис. доларів, син Назарій – 84 тис. гривень, 5 100 доларів, 2 500 євро і донька Соломія – 4 тис. доларів. На єдиному банківському рахунку дружина чиновника зберігає 78 тис. 054 грн.

Нагадаємо, до приходу на роботу в Тернопільську міську раду Петро Гукалюк з 1996 по 2016 рік працював на керівних посадах в органах внутрішніх справ України.



