З’явився запис розмови керівника Тернопільської САД та його помічника, які ймовірно домовляються про суму «відкату»

Сьогодні вранці на електронну пошту нардепа від “Слуги народу” Ігоря Василіва прийшло повідомлення з посиланням на кілька відео, які залиті на файлообмінник.

На відео аудіозапис розмови, яка нагадує домовленість щодо реалізації брудної фінансової схеми у дорожній сфері Тернопільщини.

Так, двоє чоловіків, чиї голоси дуже схожі на голоси керівника Служби автомобільних доріг в Тернопільській області Ігоря Раїнчука та його помічника на громадських засадах Олега Вінічука, говорять про «відкат» та «підтримку першої особи», яка начебто все залагодить.

Ба більше, голос “радника‘” запевняє, що підрядникам це “доведуть”, а “з нардепами працюємо ми…” Так от, чуваки з голосами, схожими на голоси відвертих хабарюг, я пропоную вам піти і сьогодні ж написати явку з повинною і це, можливо, буде враховано, а з нардепами, які підпишуть з цього приводу колективну заяву в правоохоронні органи, попрацюю вже я, – обіцяє нардеп.

В. Олег: – 1,5 я віддаю, 1,5 мої.

Р. Ігор: – Я розумію, але я просто хочу 1,5 і підтримку першої особи там.

В. Олег: – Ні, 1,5 не буде. Тобі одиничка буде і з цієї одинички ти віддаси 4 так, як ти казав.

Р.: – Ну так.

В. Олег: – 1,5 це вже…

Р. Ігор: – Якщо буде шось десь якісь проблеми…

В. Олег: – Це повітря.

Р. Ігор: – Так.

В. Олег: – Це повітря.

Р. Ігор: – Один я знаю і більше ніхто нічого не знає.

В. Олег: – Гарно буде. Рібятам ми, ознайомимо підрядників і там буде нормальна конструктивна розмова. Добре?

Р. Ігор: – Ну.

В. Олег: – Я думаю, що це буде супер. Це твоє особисте, з депутатами працюємо ми.

Р. Ігор: – Всьо поняв. Моє особисто одиничка.

В. Олег: – Да.

Р. Ігор: – А дальше ми всі дружні.

В. Олег: – Канєшно.

Р. Ігор: – П’ємо каву.

В. Олег: – Канєшно.

Р. Ігор: – Всьо, нема питань.

В. Олег: – Одиничка твоя.

Р. Ігор: – Нема питань.

В. Олег: – Подзвонить шеф і скаже, ви правильне рішення прийняли.

Судячи із бесіди, такий «розподіл фінансів» неможливий без участі й низки інших осіб, з якими мають провести «конструктивну бесіду». Якщо й справді питання в дорожній сфері Тернопільщини вирішують саме таким способом, тоді плачевний стан доріг в області – цілком закономірне явище.