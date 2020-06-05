З’явився запис розмови керівника Тернопільської САД та його помічника, які ймовірно домовляються про суму «відкату»
Сьогодні вранці на електронну пошту нардепа від “Слуги народу” Ігоря Василіва прийшло повідомлення з посиланням на кілька відео, які залиті на файлообмінник.
На відео аудіозапис розмови, яка нагадує домовленість щодо реалізації брудної фінансової схеми у дорожній сфері Тернопільщини.
Так, двоє чоловіків, чиї голоси дуже схожі на голоси керівника Служби автомобільних доріг в Тернопільській області Ігоря Раїнчука та його помічника на громадських засадах Олега Вінічука, говорять про «відкат» та «підтримку першої особи», яка начебто все залагодить.
- Ба більше, голос “радника‘” запевняє, що підрядникам це “доведуть”, а “з нардепами працюємо ми…” Так от, чуваки з голосами, схожими на голоси відвертих хабарюг, я пропоную вам піти і сьогодні ж написати явку з повинною і це, можливо, буде враховано, а з нардепами, які підпишуть з цього приводу колективну заяву в правоохоронні органи, попрацюю вже я, – обіцяє нардеп.
Судячи із бесіди, такий «розподіл фінансів» неможливий без участі й низки інших осіб, з якими мають провести «конструктивну бесіду». Якщо й справді питання в дорожній сфері Тернопільщини вирішують саме таким способом, тоді плачевний стан доріг в області – цілком закономірне явище.