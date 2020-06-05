14:34 | 5.06.2020
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Новини Тернополя 

З’явився запис розмови керівника Тернопільської САД та його помічника, які ймовірно домовляються про суму «відкату»

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Сьогодні вранці на електронну пошту нардепа від “Слуги народу” Ігоря Василіва прийшло повідомлення з посиланням на кілька відео, які залиті на файлообмінник.

На відео аудіозапис розмови, яка нагадує домовленість щодо реалізації брудної фінансової схеми у дорожній сфері Тернопільщини.

Так, двоє чоловіків, чиї голоси дуже схожі на голоси керівника Служби автомобільних доріг в Тернопільській області Ігоря Раїнчука та його помічника на громадських засадах Олега Вінічука, говорять про «відкат» та «підтримку першої особи», яка начебто все залагодить.

  • Ба більше, голос “радника‘” запевняє, що підрядникам це “доведуть”, а “з нардепами працюємо ми…”  Так от, чуваки з голосами, схожими на голоси відвертих хабарюг, я пропоную вам піти і сьогодні ж написати явку з повинною і це, можливо, буде враховано, а з нардепами, які підпишуть з цього приводу колективну заяву в правоохоронні органи, попрацюю вже я, – обіцяє нардеп.
 
В. Олег: – 1,5 я віддаю, 1,5 мої.  
Р. Ігор: – Я розумію, але я просто хочу 1,5 і підтримку першої особи там.
В. Олег:  Ні, 1,5 не буде. Тобі одиничка буде і з цієї одинички ти віддаси 4 так, як ти казав.
Р.: – Ну так.
В. Олег: – 1,5 це вже…
Р. Ігор: – Якщо буде шось десь якісь проблеми…
В. Олег: – Це повітря.
Р. Ігор: – Так.
В. Олег: –  Це повітря.
Р. Ігор: – Один я знаю і більше ніхто нічого не знає.
В. Олег: – Гарно буде. Рібятам ми, ознайомимо підрядників і там буде нормальна конструктивна розмова. Добре?
Р. Ігор: – Ну.
В. Олег: – Я думаю, що це буде супер. Це твоє особисте, з депутатами працюємо ми.
Р. Ігор: – Всьо поняв. Моє особисто одиничка.
В. Олег: – Да.
Р. Ігор: – А дальше ми всі дружні.
В. Олег: – Канєшно.
Р. Ігор: – П’ємо каву.
В. Олег: – Канєшно.
Р. Ігор: – Всьо, нема питань.
В. Олег: – Одиничка твоя.
Р. Ігор: – Нема питань.
В. Олег: – Подзвонить шеф і скаже, ви правильне рішення прийняли.
 

Судячи із бесіди, такий «розподіл фінансів» неможливий без участі й низки інших осіб, з якими мають провести «конструктивну бесіду». Якщо й справді питання в дорожній сфері Тернопільщини вирішують саме таким способом, тоді плачевний стан доріг в області – цілком закономірне явище.

 

 

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