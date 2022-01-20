«2022-й та наступні роки мають стати роками зростання видобутку газу в Україні, – «УДАР Віталія Кличка»

Україна може забезпечити себе газом самостійно. Для цього потрібні політична воля і професіоналізм».

Про це заявили у партії «УДАР Віталія Кличка».

Нагадаємо, обсяг видобутку природного газу в Україні продовжує скорочуватися. Зараз він складає близько 20 млрд кубометрів на рік, що не задовольняє потреби країни.

– Видобуток природного газу в Україні падає третій рік поспіль, попри постійні заяви влади про необхідність забезпечення українців дешевим газом і рекордні ціни на газ в Європі. Водночас меморандум з урядом та українськими виробниками, який мав стримувати зростання цін на газ, не працює. Як результат, уже у січні лише хліб може подорожчати на понад 10%. Також мають здорожчати і інші групи товарів, – пояснюють в партії «УДАР Віталія Кличка».

З огляду на повернення «Нафтогазу» у фактично «ручне» управління Офісу президента, саме на державну компанію лягає основний тягар щодо виконання рішення про забезпечення не лише громадян, але й промислових підприємств газом за зниженою ціною, наголошують в «УДАРі Віталія Кличка».

Це ставить під сумнів спроможність компанії вкладати значні кошти у розробку нових родовищ. Відтак, далі варто чекати подальшого падіння видобутку українського газу, скорочення доходів від податків, які платитиме «Нафтогаз», дефіциту його коштів та банкрутства, переконані в партії.

– Експерти «УДАРу Віталія Кличка» неодноразово заявляли, що для зміцнення енергетичної незалежності України потрібно збільшувати видобуток власного газу та активно реалізовувати програму тепломодернізації житлового фонду України, – зазначають УДАРівці.

«УДАР Віталія Кличка» закликає уряд припинити гратися в кадрові перестановки і пропонує чіткий план дій, зокрема:

проаналізувати справжні причини провалу програми 20/20 і розробити на заміну їй реалістичну програму збільшення видобутку власного газу з українських родовищ;

уряд, який декларує відданість європейським стандартам управління, має повернутися до виконання своїх зобов’язань перед ЄС в частині дотримання принципів корпоративного управління ОЕСР. «Нафтогаз» потребує не наперсточників, а ефективних менеджерів, які спроможні налагодити основні процеси в компанії;

уряд має основні ресурси вкладати у тепломодернізацію житлового фонду і надання адресних субсидій на оплату комунальних послуг тим, хто їх потребує.

Для запобігання криз на стратегічному рівні експерти партії «УДАР Віталія Кличка» вважають, що необхідно:

максимізувати зусилля зі збільшення видобутку природного газу на українських родовищах;

приватні українські компанії мають отримати сприяння від держави у разі інвестицій в сучасні технології видобутку;

державні компанії мають інвестувати кошти в нарощування видобутку вітчизняного газу;

вирішити питання із так званими «сплячими спецдозволами» тощо.

– Україна може забезпечити себе газом самостійно. Для цього потрібні лише політична воля і професіоналізм. 2022 та наступні роки мають стати роками зростання видобутку газу в Україні, – резюмували в «УДАРі Віталія Кличка».