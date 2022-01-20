Через COVID-19 у Тернополі на карантин уже відправили 35 класів

Показники захворюваності на коронавірус стрімко погіршуються на Тернопіллі. Оскільки для нового штаму – «Омікрона» характерне дуже швидке поширення, почастішали випадки, коли хворіють цілими родинами, – пише Терен.

Тож останнім часом медики фіксують чимало скарг на появу ознак вказаної недуги у дітей різного віку, каже завідувачка педіатричного відділення №6 Тернопільської міської дитячої лікарні Наталя Дмитришина.

– Ми бачимо, за статистикою, що захворюваність зростає, тому маємо бути насторожені у цьому плані, – вважає вона. – Лише за попередній день на самоізоляцію пішли 30 дітей. Причому 21 дитина має позитивний результат ПРЛ-тесту. Ми такого не фіксували навіть за тиждень, а тут – доба!

Через таке погіршення ситуації, аби уникнути подальшого поширення вірусу, у Тернополі вже закрили на карантин аж 35 класів, додає медик.

– Оскільки є значне зростання показників захворюваності на COVID-19, ми впроваджуємо карантин у школах, – додає вона. – Наразі є 35 таких класів у різних школах. Усіх дітей, які мали безпосередній контакт із хворими на коронавірус відправили на самоізоляцію. Звісно, захворіти можуть не всі.

У стаціонарі Тернопільської дитячої лікарні 20 січня навантаження також було суттєвим. Зокрема, лежало 48 хворих на коронавірус, причому серед них – 29 дітей і 19 дорослих. Окрім того, за словами лікарки, було ще 18 пацієнтів – із підозрою. Нагадаю, досі там було лише 50 «ковідних» ліжок, які могли прийняти дітей зі всієї області. Реанімаційних ліжок – лише 6.

– Частина пацієнтів потребувала кисневої підтримки, – зауважує Наталя Дмитришина. – Причому 1 хворий – на кисневій підтримці через маску, він перебуває у відділенні реанімації. Це, до речі, дитина з району. Ще 4 особи потребували кисневого концентратора.

За добу із лікарні виписали із підтвердженим діагнозом COVID-19 – 10 осіб. Оскільки відділення переповнене, лікарі дійсно виписують додому дітей із коронавірусом, якщо небезпека для їхнього життя і здоров’я вже минула. Такі пацієнти далі перебувають на амбулаторному лікуванні, під наглядом педіатра.

– У нас є вільні кисневі точки – 25 штук, – додає фахівчиня. – Окрім того, ми маємо 11 кисневих концентраторів. Тобто лікарня готова приймати дітей і надавати їм допомогу. Повних балонів кисню у нас на залишку – 29 штук.

Наталя Дмитришин визнала: ситуація дійсно тривожна, проте – не все так погано, адже чимало дітей у Тернополі вже пройшли повний курс вакцинації від Ковіду.

– Насправді, у нас є і хороша статистика, – додає вона. – У Тернопільській громаді є батьки, які самі вакцинувалися і щепили від COVID-19 своїх дітей. Усього щепилися 322 дитини, причому 218 із них – пройшли повний курс вакцинації. Думаю, це зараз дуже актуально. Батьки повинні дбати про здоров’я своїх дітей, приходити до педіатрів для огляду і проводити вакцинацію.

Наталя Дмитришина принагідно нагадала усім, що кращий варіант – профілактика.

– Варто дотримуватися відповідних карантинних вимог: мити руки, носити індивідуальні захисні маски у громадських місцях і транспорті, за можливості – уникати масового скупчення людей тощо, – уточнює вона. – У випадку появи симптомів респіраторно-вірусної інфекції у себе чи у дитини – краще відразу звертатися по допомогу до медиків.

До слова, начальниця обласного департаменту охорони здоров’я Ольга Ярмоленко сьогодні, 20 січня, підтвердила дані про погіршення ситуації із поширенням Ковіду серед дітей. За її словами, завантаженість інфекційного відділення Тернопільської міської дитячої лікарні вже зросла до 76%. Ба більше, у закладі додатково розгорнуть 10 ліжок для хворих на коронавірус. Якщо цього не вистачить, медики готові класти хворих на коронавірус в обласну дитячу лікарню.