Андрій Богданець: Головне завдання – гідно представляти інтереси тернополян у новому парламенті

Зустрітись віч-на-віч, аби почути проблеми та пропозиції людей.

Кандидат у народні депутати України від політичної партії “Слуга народу” Андрій Богданець активно зустрічається з тернополянами. Найперше запитує про наболіле, аби пройшовши у новий парламент, допомогти тернополянам і гідно представляти інтереси людей.

Андрій Богданець розповів про необхідність залучення державних та приватних інвестицій у розвиток промисловості області, підтримку малого та середнього бізнесу, створення умов для фінансування масштабних інфраструктурних проектів, що дасть поштовх до створення нових робочих місць.

З працівниками підприємства Андрій Богданець обговорив питання притягнення чиновників до відповідальності за незаконне збагачення, скасування недоторканності народних депутатів і наголосив – кандидати від партії “Слуга народу” підписали меморандум про відповідальність, у якому зобов’язуються голосувати особисто, бути присутніми на всіх засіданнях парламенту, а також добровільно складати мандат у разі порушень.