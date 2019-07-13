Ігор Побер: Обіцяю голосувати так, як вирішать тернополяни (відео)

Днями він реалізував іще одну свою обіцянку і запустив сайт, на якому тернополяни можуть обирати, як би вони хотіли проголосувати за той чи інший законопроект.

– Я пообіцяв на одному з ефірів, що буду голосувати не як фракції, не як скажуть політичні сили, а як скажуть тернополяни, – каже народний депутат України Ігор Побер. -Я, як кандидат мажоритарщик, створив сайт – Pober.online, де тернополяни можуть зайти і там будуть всі законопроекти, які будуть розглядати. І тернополяни будуть ставити “за” – “проти” і я обіцяю так голосувати.

Сайт Pober.online уже доступний тернополянам. Тут можна дізнатися короткі біографічні відомості про народного депутата, його передвиборну програму. Також є підрозділ “Народний закон”. Саме тут містяни можуть висловлювати свою думку голосуючи “за” чи “проти” того чи іншого законопроекту. Один із таких, які ще встигнуть розглянути народні обранці до виборів – про запровадження системи голосування на парламентських виборах за відкритими списками.

– Я надіюся, що депутати ВР це вже не для себе вони приймуть закон, а приймуть для наступних виборів і підтримають закон про відкриті списки. На сьогодні на сайті є цей законопроект. Тернополяни вже заходять, голосують, в основному всі підтримують закон про відкриті списки, – каже Ігор Побер.

Відтак, Ігор Побер запевнив, на останній сесії ще діючого парламенту голосуватиме “за” закон про відкриті списки. Також він закликав тернополян активно долучатися і висловлювати свою думку на сайті Pober.online.

– Оскільки зараз я буду мажоритарним кандидатом не представляючи ніяких політсил ні фракцій, я просто обіцяю голосувати так, як вирішать мешканці нашого файного міста Тернопіль, – каже Ігор Побер

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