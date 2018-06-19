Андрій Садовий в Тернополі: «Якщо наші міста не будуть якісно розвиватися, то в Україні буде біда»

Про міську архітектуру, розвиток стартапів та стратегічне планування розповідали львів’яни жителям файного міста. Міський голова Львова разом зі своєю командою завітав у Тернопіль, щоб презентувати новий формат спілкування між містами – Ukraine UrbanTalks Львів & Тернопіль. У межах проекту представники мерій обмінялись корисним досвідом та успішними кейсами розвитку міст. Тернопіль став четвертим містом після Рівного, Житомира та Чернівців, де відбувся цей захід

– Ukraine UrbanTalks ми готували у співпраці з громадськими організаціями та Тернопільською міською радою, – розповідає Андрій Садовий. – Ми розповіли про напрацювання, які є у нас, послухали, що цікавого є в Тернополі. Адже у нас всі міста живуть своїм життям і немає у державі жодного органу, який би займався координацією органів місцевого самоврядування. Асоціація міст, на привеликий жаль, цю функцію не виконує, а державна влада взагалі бачить міста як структури, які мають бути їй підпорядковані,і не сприймає їх як партнерів. Я собі поставив за мету їздити Україною і спробувати бути корисним для інших міст і їх керівників. Адже якщо ми не будемо якісно розвиватися, то буде біда в Україні. Міста, на моє переконання, це термореактивні двигуни, які можуть вивести Україну на нову орбіту розвитку. Адже можна закрити будь-яку ОДА чи міністерство на місяць і ніхто в країні цього не відчує. Натомість, якщо місто велике чи маленьке не працюватиме день, то це вже буде велика проблема для громади, яка у ньому проживає.

На UrbanTalks говорили про стратегію як скадову розвитку сучасного, успішного міста. Про архітектурні принципи, якими керуються у міському плануванні розповів головний архітектор Львова Юліан Чаплінський.

– Европейські країни давно дійшли висновку, що ті міста, у яких є багато громадських просторів, де люди в живу спілкуються, є значно спокійнішими та стабільнішими морально,- переконаний він.

Також говорили про популяризацію велосипедів як альтернативи автівкам, розвиток конференц-індустріїіприбутки від цього, створення сприятливих умов для народження і розвитку стартапів у місті.

Своїми напрацюваннями ділися і тернополяни. Зокрема заступник міського голови Тернополя Леонід Бицюра розповів про застосування інформаційних технологій в в управлінні муніципалітетом. Історією успіху Туристично-інформаційний центру Тернополя поділився Тарас Ковальчук. Керівник Тернопільськго ІТ Кластеру Катерина Міхайліді розповіла про хакатон «Тернопіль без проблем», а Христина Білінська поширення культури центрів науки в Україні у роль, яку відіграєу цьому Тернопіль.