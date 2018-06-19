Про труси і Тернопіль вже почали писати вірші

Депутат Тернопільської міськради від партії “Батьківщина” Володимир Гринда зажадав від мерії заборонити в місті продаж спідньої білизни під час релігійних свят. За словам депутата, він на Трійцю побачив на вулиці торгові намети, де продавали жіночі труси і ліфчики. “Якби це був хліб або щось таке, необхідне для життя. Але щоб на Зелені свята і в Світлий понеділок люди відкрилися і продавали труси? Це вже трохи перегин”, – обурився депутат. Але найцікавіше, що міськрада за цю програму “Стоп трусам!” таки проголосувала! Згідно з рішенням, із продавцями на ринках, розташованих неподалік від церков, буде проведено роз’яснювальну роботу, щоб на релігійні свята вони свої труси ховали.

Не свічки, не кагор, не просфора,

Не свячене кільце ковбаси –

За квартал від церковного двору

Продаються жіночі труси!

Як душевну загоїти травму?

Міцно в мізках апокриф засів:

“Всі дороги ведуть не до храму –

Всі дороги ведуть до трусів!”

Подивися, торгівле ворожа,

Як з ікони, що в церкві висить,

Скрушно дивиться матінка Божа

На розкладені знизу труси!

А на руцях у неї – безтрусе,

Не сповите гріхом немовля…

Не дивись на Тернопіль, Ісусе!

Ти для цього ще зовсім маля!

Це, скажу я вам, зовсім не діло!

Де ж це бачено, Боже спаси,

Щоб у світлий Святий понеділок

Продавати вірянам труси?!

Як віряни у день Великодня,

Розговівшись свяченим бухлом,

Розрізнятимуть спіднє й Господнє,

Щоби знати, де бити чолом?

Не за те Гаврилюк на Майдані

Перед “Беркутом” прутнем трусив,

Щоб Зелені свята довгождані

Нам приносили продаж трусів!

Навіть панківський гурт “Хамермани”,

Хоч ти цілим Франківськом проси,

У шкарпетки співатиме вбраний —

Та не вдягне гріховні труси…

Не здамо панталонам Тернопіль,

А бюстгальтерам — і поготів!

Хижим стрінгам, що тиснуть на попі,

Заборонимо тиск на попів!

І ухвалим всіма голосами,

Щоби напис на в’їзді висів:

“Не приходьте до нас із трусами!

Наше місто не носить трусів!”

Юрко КОСМИНА