Тарас Хоміцький: “Наша перевірка – це не спосіб критикувати заклади, а швидше допомогти і їм, і нам, людям з інвалідністю, бути повноцінними учасниками міського життя”

9 серпня, один з лідерів тернопільської команди «Сили Людей» Тарас Хоміцький у Молодіжному Центрі Тернополя презентував результати дослідження Тернополя на предмет доступності для людей з інвалідністю.

Тарас разом з групою однодумців протягом липня інспектували державні та комунальні заклади міста.

«Звичайно, всі комунальні заклади важко скрупульозно перевірити. Тому ми з командою волонтерів прийняли рішення, що потрібно обрати 10 ключових об’єктів і на їхньому прикладі показати основні проблеми, з якими ми стикаємося. Ми провели два фокус-групові дослідження, аби визначитися з об’єктами. Перша група – це люди, які пересуваються на кріслах колісних та мами з колясками. Друга – люди з вадами зору та слуху» – розповів під час презентації Тарас Хоміцький.

Так, спільно активісти визначили, що перевірятимуть 2 заклади культури, 3 заклади медицини, 3 заклади, що надають послуги, та 2 заклади освіти.

За словами Тараса, перевірку проводили, опираючись на ключові документи, серед яких «Конвенцію про права людей з інвалідністю» і державні будівельнінорми (ДБН) «Інклюзивність будівель та споруд».

На жаль, повністю сприятливих об’єктів для людей з інвалідністю активісти не побачили. Погане покриття тротуарів, високі бордюри, не обладнаний громадський транспорт, не до кінця продумані пандуси – це частинка того, з чим стикнулися учасники перевірки. Проте, за словами Тараса Хоміцького, зміни є. Тарас кілька років поспіль проводить подібні перевірки і каже, що покращення помічає. До прикладу, в місті діє соціальне таксі, а для людей з порушеннями зору діє служба, що здійснює супровід людей по місту. Та це, звісно, крапля в морі інших проблем.

«Наша перевірка – це не спосіб критикувати заклади, а швидше допомогти і їм і нам, людям з інвалідністю, бути повноцінними учасниками міського життя, самостійно пересуватися містом, відвідувати державні та комунальні заклади на рівні з іншими людьми. І ще приємною несподіванкою було те, що під час перевірки ми зустріли багато доброзичливих людей, які намагалися нам допомогти, запитували, чи щось потрібно. Я б сказав, що хороші люди, – це краще, що ми змогли побачити під час перевірки», – ділиться думками Тарас Хоміцький.