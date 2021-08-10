Як обрати теплообмінник для опалення під ваші потреби

Теплоносій для контуру опалення або гарячого водопостачання нагрівається саме в теплообмінниках. Первинний теплообмінник безпосередньо взаємодіє з полум’ям пальника. Вторинний гріється через гарячу воду, яка надходить з первинного пристрою, а рух теплоносія забезпечує насос. У бітермічних моделей контури суміщені по принципу «труба в трубі», тому пальник одночасно нагріває обидва контури.

Всі теплообмінники для котла — основний вузол системи опалення. Якщо ви помітили, що опалення вже не те, а витрати газу ростуть, зверніть увагу на теплообмінний апарат. Скоріш за все, його треба чистити або міняти. Власники котлів з роздільним теплообміном (первинний + вторинний) ще можуть надіятися на чистку чи ремонт, а от у випадку з бітермічним краще купити новий теплообмінник.

Який бюджет виділяти на покупку теплообмінного апарату

Сучасні теплообмінники для опалення від piramida24 дуже затребувані, а їхня ціна залежить від типу, матеріалу та бренду котла:

монотермічна (первинна) модель теплообмінника для опалення коштує від 1,8 до 6,5 тис. грн., виготовляється з міді, підходить до двоконтурних котлів виробників Immergas, Beretta, Herrmann, Italtherm, Nova Florida та ін.;

пластинчастий (вторинний) теплообмінник готує гаряче водопостачання, коштує в межах 650—3150 гривень, виробляється з нержавіючої сталі, сумісний з 2-контурними газовими котлами від вищеперелічених виробників, а також Saunier Duval, Westen, Fondital, Viessmann, Buderus, Chaffoteaux;

бітермічні теплообмінні апарати в ціні дорожчі, але в них зразу закладені можливості і опалення, і підготовки ГВП; вартість суміщеного теплообмінника складає від 3,2 до 6,6 тис. гривень; в якості матеріалу більшість виробників обирають мідь з алюмінієвим фарбуванням та латунними патрубками. Найбільша пропозиція бітермічних моделей пропонується до котлів брендів Nobel, Baxi, Ferroli.

В Україні надають перевагу саме зв’язці пластинчастий + монотермічний теплообмінник для опалення, бо це вигідніше по обслуговуванню та комфортності.

Відмінності теплообміну в газових колонках

Перш за все, треба розуміти, що газова колонка є нагрівачем проточного типу і не призначена для опалення. Вона теж працює на газовому паливі, але в ній стоїть один теплообмінник-змійовик. А котел, в першу чергу, встановлюється саме для опалення будинку. Тому в ньому реалізований або один опалювальний контур з монотермічним теплообміном, або бітермічний, розрахований на опалення+ГВП, або комбінація первинного і вторинного теплообмінників.

Але, на жаль, наш народ любить експерименти, тому пробує переобладнати колонку з водогрійної функції на опалювальну. В теорії для цього треба вимкнути датчик або регулятор тиску води, встановити циркуляційний насос, змонтувати гідравлічну стрілку, забезпечити в приміщенні приток повітря.

Переобладнана колонка залишається без захисних датчиків і регуляторів, тому доведеться візуально контролювати наявність горіння та вручну запалювати полум’я.