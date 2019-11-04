Біатлонної бази біля Тернополя може не бути?(відео)

На Тернопільщині державна біатлонна база в Підгородньому, яка тренує олімпійських чемпіонів, перебуває під загрозою руйнації. На лижерулерній трасі майже сотня людей має намір розпочати будівництво житлових будинків.

У Підгородньому біатлоністи тренуються по колу – два з половиною кілометри траси, мчать із швидкістю близько 60 км/год. На спуску – стрільбище. Взимку вони їздять на звичайних лижах, влітку – на роликових. Усередині їхньої траси, яка утворює замкнене коло, люди приватизували земельні ділянки.

“Тут раніше були городи, змінили цільове призначення, дали під садівництво, а садівництво дозволяє будувати садові будинки розміром до 300 м кв”, – каже Віктор Щур, президент федерації біатлону Тернопільської області.

Втім, як переконує бронзовий призер чемпіонату світу Олександр Починок, зміна цільового призначення і є порушенням закону. На цьому ґрунті й виник конфлікт між власниками наділів і спортсменами. Селяни, які колись отримали ці ділянки як майнові паї, з одного боку. А з іншого – містяни, які частину ділянок у них скупили і хочуть будувати будинки, але їм заважають біатлоністи, оскільки вони не мають доступу до власних наділів.

Представники обох конфліктуючих сторін зібралися у сільському будинку культури, де мали намір вирішити цю проблему. Але конфлікт лише розгорівся. Так, кооператив землевласників “Між лісами” зробив запит до Держгеокадастера, аби з’ясувати, у чиїй власності земля, і отримав відповідь, що вона – загального користування. У сільському клубі пропонують спортсменам звести місток, по якому проходитиме лижеролерна траса, а під нею їздитимуть автівки.

Спортсмени категорично проти і наголошують, що спортивно-учбова база має майже півстолітню історію. Там підготували чемпіонів світу та Європи, переможців Олімпійських та Паралімпійських ігор. А нині, вважають біатлоністи, на Тернопільщині цей вид спорту намагаються знищити, його забудовують.

Вони закликають надати людям земельні ділянки в іншому місці. Адже, таке сусідство з базою, де стріляють, ще й небезпечне. Вони просять втрутитися у конфлікт керівництво держави та готують документи до суду.

Кореспондентка ТСН Світлана Павук.