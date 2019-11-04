У центрі Тернополя депутати виділили землю під неіснуючу будівлю. Список депутатів

Під час останньої сесії Тернопільської міської ради 25 жовтня 2019 року «з голосу» було внесене як додаткове питання «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою вул. Митрополита Шептицького, 4в ТОВ «ТЕР-ВІВ». Депутати його підтримали.



Посилання на рішення – https://tmrada.gov.ua/sesiya/rishennya-sesii/ 33959.html



Нічим, на перший погляд, непримітне рішення насправді має шанси стати ще гучнішим й скандальнішим за нещодавню історію, висвітлену телеканалом «1+1», про злочинну схему з відведення землі на вулиці Текстильній під металевий контейнер з адресним номером – https://bit.ly/2PzVfhW.



Причини наступні:

1. Земля в центрі міста на одній з найбільш комерційно привабливих вулиць, а не десь на околиці.

2. Близько пів тисячі квадратних метрів землі відводиться для обслуговування нерухомості площею всього лише 8,5 квадратних метри.

3. Фірма-власник ТОВ «Тер-вів», якій відводиться земля, створена за місяць до сесії (26 вересня) зі символічним статутним капіталом у 10 тис. грн.

4. НАЙГОЛОВНІШЕ: будівлі з адресою вул. М. Шептицького, 4в НЕ ІСНУЄ ВЗАГАЛІ!



Отож, маємо дивну ситуацію, коли влада міста, на чолі з міським головою, заявляє про «помилковість» нещодавнього земельного рішення на вулиці Текстильній і в той же час втілює ще «вишуканішу» земельну схему, але вже в центрі міста – на вулиці славного Митрополита Шептицького.



Сила Людей Тернополя