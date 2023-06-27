Близьких стосунків бути не може, – Сергій Зюбаненко про співпрацю з Сергієм Надалом

Сьогодні під час брифінгу з т. в. о. начальником ГУ НП у Тернопільській області Сергiєм Зюбaненкo журналістів цікавило питання щодо співпраці з міською владою та з міським головою Сергієм Надалом. Зокрема, журналістка Інтернет-видання “Погляд” звернула увагу, що чи не кожні новопризначені керівники правоохоронних органів області за досить короткий час заходили у певні залежності від насправді найвпливовішого представника влади – міського голови Тернополя (від палива для робочих авто, ремонту приміщень – до сприяння у наданні “службових” квартир з майбутньою приватизацією та ін.). Також згадано було, що начальник Тернопільського районного управління поліції входить у міський виконком і особисто голосує по багатьох рішеннях, частину тернополяни критикують і вважають незаконними.

Журналісти запитали чи таке надмірне зближення “з добрими намірами” з органом влади, навколо якого найбільше звинувачень від громадськості щодо корупції, створює ризики зайти у небезпечні залежності?

Коли ви зрозумієте мою філософію та підхід до роботи, то зрозумієте, що це не реально взагалі. Так, як я був начальником Львівського міського управління, Кременчуцького міського управління. Завжди з органами місцевого самоврядування має бути однозначно співпраця. Бо ми є ті, хто обслуговує тих громадян, ми надаємо послуги. І якщо мер вибраний, як довірена особа громадянами міста, то звісно, що це є представник та є комунікація, тобто однозначно не може бути там якихось воїн і так дальше, і непорозуміння, якщо це не стосується порушення ним закону і так далі. Стосовно цього питання ви побачите згодом, як воно буде, але можу вас запевнити близьких стосунків бути не може. Ми робимо свою роботу, мер робить свою роботу, – зазначив начальник поліції.

Щодо участі у виконкомах начальника Тернопільського районного управління поліції Сергія Гаврилюка Сергій Зюбаненко розповів, що і йому в свій час мені теж пропонували стати членом виконкому.

Я відмовився. Це моя точка зору. Тут двояке питання. З одного боку ти як начальник поліції міста, ти маєш розуміти, що відбувається, ти маєш свій голос. Це безпека міста. Наскільки мені доповідали, я звернув увагу на це. Там які питання стосуються конфлікту інтересів, він не голосує. Зараз ми будемо бачити, як буде відбуватися динаміка і які питання у нас можуть виникати, потім можуть прийняті рішенні, в тому числі кадрові1, – наголосив Сергій Зюбаненко.