Через апетит тернопільської мерії, ситуація з районною лікарнею може спричинити колапс

Мерія Тернополя через суд хоче привласнити приміщення райлікарні, хоча як лікувальна установа місту вона не цікава

Останній місяць найгарячішою точкою на мапі Тернопільщини, мабуть, є Тернопільська районна лікарня. Мерія Тернополя, побачивши певні колізії у законі, вирішила, що приміщення лікувального закладу, а саме ті, що знаходяться в обласному центрі, мають належати їй. Хоча як медустанова вона місту не потрібна. Обласна ж влада підтримує колектив і виступає за збереження лікарні, яка має обслуговувати населення громад «старого» Тернопільського району. Поки йде перетягування каната і навіть судові тяжби, ситуація може спричинити колапс. Лікарня не зможе оплатити за енергоносії, виплатити зарплату, закупити медикаменти і навіть може втратити ліцензію. Відповідно медустанова не зможе надавати послуг, і від цього постраждають і пацієнти, і працівники.

Власність лікарні розподілена між 6 громадами

Будівництво Тернопільської районної лікарні було тривалим, у цей процес включилися чимало підприємств, установ і організацій району, в тому числі сільськогосподарські підприємства. Вони у повній мірі не могли справитися і на завершальній стадії суттєва фінансова допомога надійшла з держбюджету. Крапку в будівництві було поставлено у грудні 2009-го, коли останню чергу урочисто відкривав третій президент України Віктор Ющенко. Медзаклад працював, пацієнти отримували допомогу, майже 400 чоловік мали роботу. Але тут прийшла адміністративно-територіальна реформа, Тернопільського району в його старому вимірі не стало, постало питання, що робити з лікарнею. Тернопільська районна рада минулого скликання як власник райлікарні наприкінці своєї каденції вирішила розділити майно медустанови між шістьма громадами, котрі утворилися на території колишнього району. Зауважимо, що приміщення лікарні розміщені одразу в кількох населених пунктах: Тернополі, В. Бірках, В. Глибочку та Мишковичах, а за юридичною адресою медустанова зареєстрована у Великих Бірках.

Але тут свої апетити показала тернопільська мерія. На останній перед Новим 2021 роком сесії міської ради постало питання про те, що муніципалітет хоче забрати собі частину приміщень районної лікарні.

– Увійшлo в дію нoве закoнoдавствo. У результаті децентралізації передбачили, щo майнo, яке дoсі булo власністю райoнних рад, має перехoдити у власність тих грoмад, на теритoрії яких вoнo рoзташoване. Oскільки на теритoрії Тернoпoля знахoдиться велика кількість нерухoмoгo майна, яке раніше рахувалося за Тернoпільськoю райрадoю, відпoвіднo ми гoтoві йoгo прийняти у нашу міську власність, – заявив на сесії міський гoлoва Тернополя Сергій Надал.

Йдеться лише прo ті об’єкти, щo рoзташoвані на теритoрії oбласнoгo центру. І серед них є дуже ласі шматки у центрі міста, це адміністративний та стаціонарний корпуси лікарні, будівля стоматології, киснева, нова поліклініка з даховою котельнею, гаражі, овочесховище тощо.

Мерія Тернополя перейшла від слів до справи і подала позов до суду. Її юристи вимагають у суді скасувати рішення «старої» Тернопільської районної ради, яка, нагадаємо, передала об’єкти райлікарні у власність громадам. А другим пунктом домагаються, щоб об’єкти, які знаходяться у Тернополі, передати у власність міста. Прохання, м’яко кажучи, дуже суперечливе, адже як може суд ухвалювати рішення, що майно громади туди чи туди передавати без депутатів. По-друге, є роз’яснення нового закону, де йдеться, що комунальні установи і підприємства, в тому числі лікарні, переходять в управління новостворених громад, а не лише передаються приміщення їм у власність. Але зачекаємо на рішення Феміди…

Голова райради зайняв вичікувальну позицію, а губернатор став на бік лікарні

Якщо Тернопіль хоче взяти собі на баланс приміщення медустанови, ми вирішили запитати у представників муніципалітету, чи є в них концептуальні бачення подальшої долі райлікарні.

– Про передачу лікарні місту не йдеться, у мене немає такої інформації. Ми не ухвалювали жодних рішень, вивчаємо це питання, – повідомив начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міськради Василь Даньчак.

На пряме запитання нашого журналіста: якщо місту таки передадуть стаціонар і поліклініку, чи будуть вони працювати за профілем і їх не буде закрито, Василь Ярославович ще раз повторив, що, по-перше, ніхто їх не передає, по-друге, не може надати інформації, бо не володіє нею.

Те, що місто не має концепції щодо райлікарні, наводить на думку, що медична установа керівництву Тернополя потрібна лише як ласий об’єкт нерухомості, розміщений у самісінькому центрі міста. А те, що дане питання мерією детально вивчається – це справді так. Адже на виконання протокольного доручення міського голови Тернополя Василь Даньчак звернувся до керівництва районної лікарні, щоби та надала чималий обсяг інформації. А саме: про структуру, штатну чисельність, дані про отримані доходи, необоротні активи, які знаходяться на балансі закладу, в тому числі будівлі та споруди, земельні ділянки із деталізацією адрес розміщення, площу приміщень, у тому числі тих, які передано в оренду або безоплатне користування та багато іншого.

Своє слово у непростій ситуації довкола лікарні мав би сказати її поки що тимчасовий власник – нова об’єднана Тернопільська районна рада.

– Наразі є судовий процес, в якому беруть участь всі громади «старого» Тернопільського району. Є заборона вчинення певних реєстраційних дій. Відповідно наразі питання передачі майна не однозначне. Є закон, у відповідності до якого установи повинні передаватися за територіальним принципом. Рішення районної ради з приводу цього питання ще немає. Було рішення Тернопільської районної ради попереднього скликання про передачу майна 6 ОТГ, в тому числі й того, яке знаходиться на території Тернополя. Відповідно місто Тернопіль як нова громада в новоствореному районі не згідний з ним і подав позов, щоби скасувати рішення, ухвалене попереднім складом Тернопільської районної ради, – повідомив голова Тернопільської районної ради Віктор Козорог.

Як бачимо, голова райради зайняв вичікувальну позицію. З однієї сторони, він не хоче вступати у прямий конфлікт із головами громад, з іншої – є представником ВО «Свобода» і мав би дослухатися до думки свого «шефа» Сергія Надала.

Тернопільська центральна районна лікарня повинна продовжувати працювати й надавати допомогу пацієнтам. Така однозначна позиція голови ОДА Володимира Труша. Згідно з процедурою передачі майна спільної власності у власність громад, лікарня має бути передана Тернопільською районною радою одній із ОТГ. Тернопільська районна лікарня як юридична установа зареєстрована у Великих Бірках. ОТГ готова взяти її на баланс, це рішення підтримали більшість громад, які вона обслуговуватиме. Однак через неврегульовані майнові питання районна рада ще не ухвалила відповідного рішення.

– Районна рада поки не передала лікарню у власність Великобірківської громади. Фактично попередній власник уже не може утримувати лікарню, нового ще немає. Як наслідок, у лікарні зупинено ряд фінансових операцій. На сьогодні є лише один правовий механізм виходу із ситуації (і я на ньому наполягаю) – ввести Великі Бірки у склад засновників. Це дасть можливість розблокувати усі процеси: провести тендери, закупівлі, оплату захищених статей, – каже Володимир Труш.

Лікарня стала розмінною монетою у політиків

На останній сесії Тернопільської районної ради, яка відбулася на минулому тижні, це питання намагалися внести у порядок денний, але щось «не зрослося». Очевидно, керівництво райради побоялося це зробити, адже на сесію завітали практично всі голови громад, позиція яких щодо цього питання відома. Врешті питання так і не потрапило до порядку денного, але ця тема обов’язково матиме продовження, адже Сергій Надал ще не втратив надії отримати приміщення та землю в самому центрі Тернополя.

Наші журналісти промоніторили позицію всіх семи фракцій, які нині входять у Тернопільську районну раду. Бачення дуже різне. За нашими підрахунками, ситуація щодо лікарні серед депутатського корпусу доволі хитка – майже 50 на 50%.

Усередині фракції «Свобода» є різні течії щодо цього питання, багато депутатів виступають за те, щоби залишати за громадами майно лікарні, але оскільки саме виборці Тернополя дали найбільше голосів, за рахунок обласного центру ВО «Свобода» стала другою фракцією в районній раді, то все ж таки партійною буде позиція майно передати місту.

Фракція «За майбутнє» виступає за те, щоби залишити лікарню в громадах. Зокрема, у коментарі нашому виданню перший заступник голови обласної ради, представник цієї політсили Володимир Болєщук був категоричним: «Мешканці громад Тернопільського району заслуговують на надання якісних медичних послуг. Тернопільська районна лікарня багато років дбає про здоров‘я жителів і має продовжувати робити це й надалі. Вона належить 6 громадам і обслуговує близько 60 тисяч населення. І завдання районної ради – вирішити паперову тяганину, щоби вона не ставила під сумнів існування та функціонування закладу. Мешканці громад не можуть бути заручниками бюрократії. Тому влада має у максимально короткі терміни владнати питання з реєстрацією. Моя позиція однозначна – я за збереження районної лікарні у власності шести громад Тернопільського району. Механізми, щоби врегулювати ситуацію, є, тому я переконаний, що найближчим часом цю проблему буде вирішено».

Фракції «Європейська солідарність» і «Голос» розділилися в цьому питанні. Депутати із фракції «Слуга народу», очевидно, дослухаються до позиції очільника ТОДА і свого однопартійця Володимира Труша. Фракція «Батьківщина» схиляється до того, щоби залишити лікарню за громадами району. А «радикали», очевидно, підтримають позицію голови райради, так як один з їхніх очільників, Арсен Чудик, працює в апараті райради, тому він і фракція «радикалів» найпевніше голосуватимуть, як попросить голова райради.

На сьогодні важко спрогнозувати, яким буде рішення райради. Нам відомо, що зацікавлені сторони збирають голоси, пробують, кого «придавити», кого заманити обіцянками, а когось і просто перекупити…

Тернополю райлікарня не потрібна

Позиція керівництва лікарні однозначна: медустанова має обслуговувати пацієнтів з усіх новоутворених шести громад, перебувати у власності однієї з громад колишнього району (в даному випадку Великобірківської), інші мали б її дофінансовувати. Те, що районна лікарня не хоче йти під крило мерії, цілком логічно, адже ще не стерлося з пам’яті те, як було ліквідовано залізничну лікарню на вул. Франка, або що сталося з поліклінікою на вул. Острозького. Очевидно, така ж доля може у перспективі чекати й ці медустанови, бо ще однієї лікарні Тернополю точно не потрібно.

Нам вдалося поспілкуватися з багатьма відомими тернополянами з медичної сфери, котрі практично в один голос стверджують, що в обласному центрі є достатньо лікувальних закладів, які можуть справитися з пацієнтами і з ближніх сіл, тому ще один місту зайвий. Вони кажуть, що лікарня має надавати пацієнтам повний спектр послуг. І якщо в більшості тернопільських лікарень є 15-16 пакетів послуг, то в райлікарні – до 10-ти. Плюс медустанова має мати достатню кількість сучасного медичного устаткування та спеціалістів високого рівня, чого в райлікарні бракує. Саме через це, зокрема, Байковецька громада вже тривалий час має укладений договір про надання лікувальних послуг їхнім мешканцям з однією із тернопільських лікарень, а не з рідним медзакладом.

А що має бути на місці районної лікарні – думки опитаних медиків розділилися. Одні кажуть, що наявні приміщення варто було б віддати під приватні медичні центри, щоби створити конкуренцію, а вона, як відомо, породжує прогрес. Інші говорять, що лікарню просто закриють як непотрібну, а вивільнені приміщення продадуть або віддадуть в оренду під офіси комерційним структурам, які не пов’язані з медичною галуззю, або ж туди переселять управління і відділи муніципалітету, які порозкидані по всьому місту. Ще за однією версією, лікувальний заклад збережеться, але… інший. У відносно нові приміщення райлікарні (останні було здано в експлуатацію у 2009 році) можуть, до прикладу переселити міську лікарню швидкої допомоги, яка знаходиться у старих будівлях ще XIX століття. А вивільнену територію у центрі міста можна було б віддати під будівництво. Зважаючи на апетити тернопільської влади, такий розвиток подій теж не можна відкидати.

Один з небагатьох медиків, хто став за захист збереження райлікарні, є Ігор Вардинець, її колишній головний лікар. У коментарі нашому виданню Ігор Степанович закликав зберегти районну лікарню в її нинішньому вигляді, наводячи аргументи, що в ній працюють фахові спеціалісти, а також те, що тут свого часу було встановлено сучасне обладнання, в тому числі німецьке. Разом з тим пан Вардинець радить не сваритися з міською радою, згадуючи, що свого часу зміна юридичної адреси лікарні з Тернополя на В. Бірки були помилкою. Ігор Вардинець пропонує при лікарні створити Громадську раду і щоби права на неї, як варіант, були корпоративні як громад району, так і Тернопільської міської громади.

– Потрібно почути думку Тернополя, якщо його керівництво має якусь конкретну пропозицію, що там має бути лікарня, це потрібно послухати й обговорювати. Коли співпраця між районом і містом була, відповідно лікарня будувалася, як тільки співпраця десь пропадала, одразу починалися конфлікти через територію. Де є згода, там є порядок! – підсумовує Ігор Вардинець.

Як розвиватимуться події, дізнаємося у найближчий час. Рішення за депутатами і Фемідою….

Віталій Попович



