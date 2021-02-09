Колективний імунітет: медик розповіла, коли Тернопільщина зможе подолати епідемію коронавірусу

До осені імунітет до коронавірусу може отримати більше половини жителів Тернопільщини. Такі прогнози обласного лабораторного центру. Однак значну загрозу у подоланні пандемії викликають повторні випадки зараження COVID-19.

Нині на Тернопільщині імунітет до коронавірусу має майже 36% жителів Тернопільщини, – каже головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Цей показник наразі суттєво не впливає на рівень епідемії.

«Щодня ми моніторимо ситуацію на виявлення імуноглобуліну G, такі дослідження проводяться в усіх закладах охорони здоров’я, відсоток позитивних людей складає близько 36%. Це ще не є дуже високий показник. Але кожного дня ми спостерігаємося, що цей відсоток зростає, як мінімум, на одну десяту. Якщо такі тенденції будуть зберігатися, то можливо на жовтень ми вийдемо на рівень колективного імунітету, достатнього для подолання епідемії».

Нині в області зареєстровано майже 60 повторних випадків захворювання на коронавірус. Найчастіше вони трапляються серед медиків, які працюють з інфікованими пацієнтами.

За Збручем