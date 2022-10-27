Враховуючи ситуацію в енергосистемі країни у всіх регіонах застосовуються графіки аварійних відключень споживачів електричної енергії (ГАВ). Для того щоб споживачі розуміли специфіку їх введення та значення для енергосистеми країни наводимо відповіді на актуальні питання.



Що таке графік аварійного відключення (ГАВ)?

ГАВ – графік являє собою перелік ліній електропередач із зазначеною по кожній лінії потужністю, яка повинна бути вимкнена. Тобто, фактично це не графік з розбивкою по датах чи по часу, а перелік ліній (фідерів), які підлягають відключенню у разі надходження команди на застосування графіка.

Скласти графік із вказанням часу та дати відключення конкретних споживачів, поки що неможливо, адже про застосування ГАВ диспетчер ВАТ «Тернопільобленерго» не знає до останньої миті. Черговий диспетчер обленерго отримує команду на введення ГАВ від диспетчера вищого оперативного рівня НЕК «Укренерго».

Коли застосовуються ГАВ?

Коли в ОЕС України присутній суттєвий дефіцит електричної енергії та потрібно швидко зменшити навантаження на об’єднану енергосистему України. У випадку якщо в енергосистемі країни виникне дисбаланс між споживанням та виробництвом електроенергії може бути масштабне аварійне вимкнення електропостачання споживачів по всій країні.

Який результат застосування ГАВ?

Графіки допомагають уникнути суттєвих, хаотичних та масових аварійних ситуацій в електромережах. Важливо, що вони дають енергетикам час для того аби провести ремонтні роботи і налагодити нормальну схему заживлення споживачів.

Чому одим і тим самим споживачам вимикають електропостачання а іншим ні?

При застосуванні ГАВ електропостачання вимикається по лініях 10 кВт до яких може бути під’єднана різна кількість трансформаторних підстанцій. Різні будинки можуть бути підключені до різних трансформаторних підстанцій.

Не вимикають електропостачання на тих лініях де розташовані об’єкти критичної інфраструктури (лікарні, водонапірні станції та інші). Тому і виникає ситуація коли одним вимикають електроенергію а іншим ні.

Скільки часу тривати відключення згідно з ГАВ?

Відключення може тривати протягом 4 годин. Проте якщо в енергосистемі виникає енергоспоживання понад дозволену НЕК «Укренерго» потужність то можуть вимикати кілька разів на добу.

Чому немає доступного та зрозумілого графіка вимкнень електроенергії?

Енергетики разом з НЕК «Укренерго», місцевими органами влади, Міненерго та Офісом Президента працюють над тим, щоб сформувати зрозумілий та зручний для споживачів графік вимкнень, який буде містити перелік адрес та періоди вимкнення електроенергії. Проте, враховуючи, що це вимушені заходи і дані вимкнення є аварійними – важко сформувати доступний погодинний графік вимкнення електроенергії.