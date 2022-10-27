З робочим візитом на Тернопільщині перебуває міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

Під його головуванням відбулась нарада з керівниками ДСНС у Тернопільській області, Нацполіції, міським головою Тернополя та ректорами закладів вищої освіти. До зустрічі по відеозв’язку також долучились голови територіальних громад з керівниками органів управління освітою.

Під час зустрічі обговорили роботу закладів освіти в умовах воєнного стану, початок опалювального сезону та безпеку учасників освітнього процесу.

Зокрема, 696 освітніх установ Тернопільської області охороняються тривожними сигналізаціями з виведенням сигналу на пульти охорони, що становить 53 % від загальної кількості.

У 802 будівлях закладів освіти встановлені системи відеоспостереження, що становить 61%. Залучено 374 суб’єкти охоронної діяльності.

«Сьогодні навчальні установи не тільки забезпечують освітній процес. Вони взяли на себе функцію підтримки внутрішньо переміщених осіб, зокрема, у питанні розміщення та проживання», – зазначив начальник ОВА Володимир Труш.

Заклади освіти Тернопільщини надали тимчасовий прихисток для понад 40 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Станом на 26 жовтня 2022 року в гуртожитках 22 освітніх установ Тернопільської області тимчасово проживають понад 1200 внутрішньо переміщених осіб.