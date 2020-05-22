Чи піде Зеленський на другий термін — версія Петра Ландяка

Вже другий день експерти, політологи, журналісти активно обговорюють вчорашню пресконференцію Президента України і її один з головних месиджів — про другий термін Володимира Зеленського.

Чи насправді готується, хоча б морально, діючий президент до наступних виборів?

Думаю – ні!

Чому? По-перше, надто втомленим він виглядає вже на першому році свого правління. Тому, вважаю, не думає він про другий термін.

По-друге, якщо політик говорить, що іде лише на один термін, він перед собою і перед своєю командою ставить завдання провести ДУЖЕ ПОТРІБНІ І НЕПОПУЛЯРНІ РЕФОРМИ. Такі реформи, як правило, на першому етапі людьми не дуже сприймаються, і позитивний результат для більшості людей вони приносять лише з часом, може пройти від 5-ти до 10-ти років. І лише після цього політика-реформатора згадують добрим словом.

А реформ ж у нас немає!!! Та і доброї команди президент, на жаль, також немає.

Тому, вважаю, що цей посил був зроблений як спроба втримувати ситуацію під контролем і, що найголовніше, мобілізувати та надихнути регіональні групи партії “Слуга народу ” на місцеві вибори.

Адже, якщо не вживати належних заходів, то президентська партія може зазнати серйозного програшу на виборах в жовтні цього року. Тому команді Президента потрібен був подібний месидж. Така моя думка.

Наскільки це підсилить партію “Слуга народу” на місцях, поживемо-побачимо…

Петро Ландяк , депутат Тернопільської міської ради.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що йому може не вистачити однієї президентської каденції і він подумає, чи балотуватися на ще один строк.

Про це він заявив на пресконференції 20 травня 2020 року.

«Щиро? Однієї (каденції — ред.) не вистачить… Я йду на один термін, як і казав. Я бачу, що робота складна, ніхто „спасибі“ не скаже, але якщо буде велика підтримка народу України, я зможу про це думати… Буду думати, у мене є чим».

Зеленський додав, що результати опитувань 2020 року свідчать про те, що його досі підтримує більшість українців. Зокрема, результати різних соціологічних досліджень свідчать про те, що у першому турі виборів Зеленського готові підтримати 40% українців, а у другому — 75%.

20 травня 2019 року Зеленський склав присягу президента України.

Під час президентської кампанії він запевняв, що йде лише на одну каденцію.

Чергові вибори президента України заплановані на весну 2024 року.