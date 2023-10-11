19:57 | 11.10.2023
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Політика 

Депутати мають повне право провести сесію без Головка, – настав час «Х» для обласної ради

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Сьогодні спливає двотижневий термін з часу подання пропозицій однієї третини депутатів Тернопільської обласної ради про скликання сесії. Про це повідомляють у ВО «Батьківщина».
Із завтрашнього дня у першого заступника голови Тернопільської обласної ради Володимира Болєщука (а також заступника голови обласної ради Ігоря Сопеля) є всі законні підстави скликати сесію Тернопільської обласної ради, розглянути важливі питання, які стосуються військовослужбовців, їх реабілітації та врегулювати питання керівництва обласної ради.

  • Тому, закликаємо керівництво Тернопільської обласної ради не нехтувати регламентом Тернопільської обласної ради, а терміново видати розпорядження про скликання сесії Тернопільської обласної ради.

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