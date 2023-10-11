Депутати мають повне право провести сесію без Головка, – настав час «Х» для обласної ради

Сьогодні спливає двотижневий термін з часу подання пропозицій однієї третини депутатів Тернопільської обласної ради про скликання сесії. Про це повідомляють у ВО «Батьківщина».

Із завтрашнього дня у першого заступника голови Тернопільської обласної ради Володимира Болєщука (а також заступника голови обласної ради Ігоря Сопеля) є всі законні підстави скликати сесію Тернопільської обласної ради, розглянути важливі питання, які стосуються військовослужбовців, їх реабілітації та врегулювати питання керівництва обласної ради.

Тому, закликаємо керівництво Тернопільської обласної ради не нехтувати регламентом Тернопільської обласної ради, а терміново видати розпорядження про скликання сесії Тернопільської обласної ради.