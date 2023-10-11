“Ворогам – кришка”, – у тернопільських бібліотеках збирають пластикові кришечки
Колектив бібліотек Тернопільська міська ЦБС спільно з ГО “Нескорені духом” долучається до всеукраїнської акції “ВОРОГАМ – КРИШКА”.
Що саме збираємо і для чого? Збір вторинної сировини – пластикових кришечок! Усі кошти, отримані від здачі на переробку, підуть на придбання БПЛА українського виробництва.
Запрошуємо наших користувачів та усіх небайдужих мешканців громади долучитись до акції. Вторинну сировину приймаємо в усіх бібліотеках міста. До Перемоги- разом!
Центральна міська бібліотека
вул. Руська ,31
тел. 25-17-48
Бібліотека-філія №2 для дорослих
вул. Миру, 4а
тел. 53-79-55
Бібліотека-філія №3 для дорослих
Дарії Віконської,1
тел.098-634-27-97
Бібліотека-філія №4 для дорослих
бульв. Д. Галицького,6
тел.24-15-90
Бібліотека-філія №5 для дорослих
вул. Злуки, 33
тел.28-30-90
Бібліотека-філія №7 для дорослих
вул. Карпенка,14
тел. 53-79-75
Бібліотека-філія №8 для дорослих
вул. Б. Лепкого,6
тел. 26-80-39
Центральна дитяча бібліотека
вул. Миру, 4а
тел. 53-10-96
Бібліотека-філія №2 для дітей
вул. І.Франка,21
тел. 25-45-91
Бібліотека-філія №3 для дітей
бульв. Д. Галицького,16
тел. 24-04-36
Бібліотека-філія №4 для дітей
вул. Б. Лепкого,6
тел. 26-80-88
Бібліотека-філія №5 для дітей
вул. В.Cтуса, 4
тел. 26-51-72