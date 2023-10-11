“Ворогам – кришка”, – у тернопільських бібліотеках збирають пластикові кришечки

Колектив бібліотек Тернопільська міська ЦБС спільно з ГО “Нескорені духом” долучається до всеукраїнської акції “ВОРОГАМ – КРИШКА”.

Що саме збираємо і для чого? Збір вторинної сировини – пластикових кришечок! Усі кошти, отримані від здачі на переробку, підуть на придбання БПЛА українського виробництва.

Запрошуємо наших користувачів та усіх небайдужих мешканців громади долучитись до акції. Вторинну сировину приймаємо в усіх бібліотеках міста. До Перемоги- разом!

Центральна міська бібліотека

вул. Руська ,31

тел. 25-17-48

Бібліотека-філія №2 для дорослих

вул. Миру, 4а

тел. 53-79-55

Бібліотека-філія №3 для дорослих

Дарії Віконської,1

тел.098-634-27-97

Бібліотека-філія №4 для дорослих

бульв. Д. Галицького,6

тел.24-15-90

Бібліотека-філія №5 для дорослих

вул. Злуки, 33

тел.28-30-90

Бібліотека-філія №7 для дорослих

вул. Карпенка,14

тел. 53-79-75

Бібліотека-філія №8 для дорослих

вул. Б. Лепкого,6

тел. 26-80-39

Центральна дитяча бібліотека

вул. Миру, 4а

тел. 53-10-96

Бібліотека-філія №2 для дітей

вул. І.Франка,21

тел. 25-45-91

Бібліотека-філія №3 для дітей

бульв. Д. Галицького,16

тел. 24-04-36

Бібліотека-філія №4 для дітей

вул. Б. Лепкого,6

тел. 26-80-88

Бібліотека-філія №5 для дітей

вул. В.Cтуса, 4

тел. 26-51-72