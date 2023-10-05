Депутати обласної ради можуть самі і сесію провести, і Михайла Головка звільнити. Але вони мають цього захотіти

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко відмовився цього місяця скликати сесію. Про це в соцмережі повідомив депутатДенис Милий.

Він опублікував відповідь Михайла Головка, де йдеться, що сесію облради запланували провести не раніше листопада цього року. Також Головко написав, що депутати пропонують на сесії розглянути перерозподіл фінансів, а під час воєнного стану право робити це має лише обласна військова адміністрація.

Із 3 жовтня Михайло Головко перебуває в основній оплачуваній відпустці. Вона триватиме до 15 листопада. Про це повідомив керівник пресслужби обласної ради Роман Яворський.

“Ми телефонували до Михайла Головка, він не відповідає”.

Нагадаємо, 27 вересня депутати Тернопільської облради вимагали скликати сесію. За словами члена фракції “Свобода” Тараса Дячуна, під час засідання хотіли напрацювати програму, згідно з якою кошти з обласного бюджету можна було б спрямовувати на оборону країни та реабілітацію бійців. Тоді в соцмережі Тарас Дячун повідомив, що для скликання сесії Тернопільської обласної ради зібрали та подали в апарат 23 з 64 підписів.

Кореспонденти Суспільного поспілкувалися з представниками всіх фракцій в обласній раді. Заступниця голови фракції “Європейська солідарність” Ірина Шумада та голова фракції “Батьківщина” Роман Мороз повідомили, що їхні фракції підтримують скликання сесії і голосуватимуть за відсторонення Михайла Головка. Представник фракції “За майбутнє” Олег Боберський сказав, що його фракція також підтримує скликання сесії. Звільнення Михайла Головка, каже, у фракції не обговорювали.

Голова фракції “Довіра” Віталій Шафранський та голова фракції “Слуга народу” Ярослав Захарків погодилися прокоментувати ситуацію, але потім на дзвінки кореспондентів Суспільного не відповідали.

Фракція обласної ради “Свобода” чекатиме на розпорядження Михайла Головка про скликання сесії, повідомив голова фракції Михайло Тимошик.

“Ми чекаємо на дату, в заяві не написано. Це визначає голова або той, хто виконує його обов’язки. Надійшов лист, напевно, пояснення. Всі, хто підписував, отримали його на електрону пошту. Кому не подобається, нехай оскаржує це все”.

Ситуацію прокоментував Суспільному адвокат Віктор Гурник.

“Голова обласної ради в категоричній формі не відмовляє в проведенні сесії, однак, роз’яснює регламентні та процедурні норми. Що робити в такому випадку депутатам? Відповідно до статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування”, депутати мають право вимагати, щоби сесію скликав заступник голови обласної ради. Також більшість депутатів може скликати сесію самостійно”.

Звільнення з посади голови обласної ради — це повноваження депутатів обласної ради, говорить адвокат.

“Це можна реалізувати на сесії обласної ради. Закон передбачає можливість скликати сесію без участі голови обласної ради. В такому випадку створення штучних перешкод, неявка на сесію голови обласної ради не впливатиме на рішення депутатів. Керуючись статтею 5 Закону України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану” народні обранці можуть його звільнити з цієї посади”.