У Кременці на аукціон виставили будинок зі складом

📌Тернопільщина: нежитлові приміщення на приватизаційному аукціоні

16 жовтня запрошуємо взяти участь в аукціоні з приватизації окремого майна – приміщення адміністративного будинку із складом і підвальними приміщеннями, що знаходиться на балансі державного підприємства “Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції”

💰Стартова ціна—451 002,41 грн;

⌛ Кінцевий строк подання цінових пропозицій — 15 жовтня, 20:00;

📅 Дата аукціону — 16 жовтня 2023 року; http://surl.li/lthyp

📏Площа – 103,2 м²

📍 Локація — Тернопільська обл., Кременецький р-н, м. Кременець, вул. Вокзальна, 5

Ми вдячні кожному українському інвестору за сміливість. Приватизація — це пожвавлення економіки! Завдяки аукціонам держава отримує кошти у вигляді ринкової вартості активу та податкових надходжень, які спрямовуються на підтримку Сил Оборони.

Детальніше👉 http://surl.li/kldly