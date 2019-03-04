Довірена особа кандидата в президенти Руслана Кошулинського на Тернопільщині – «агент кремля»?

Партія “ПОРА” створювалась з активістів однойменної громадянської кампанії (руху), Помаранчевого майдану й певний час була принциповою у боротьбі з бандитською владою.

Проте в 2010-му році її лідер Владислав Каськів зрадив партійців, працевлаштувавшись на «хлібну» посаду до президента Віктора Януковича. Цей факт став смертельним пострілом для молодої партії. Справжні активісти категорично відмовилось бути прислужниками злочинного режиму та розвивати партію регіонів №2.

Далі ж історію про правління президента-проФФесора та його втечу в Росію, гадаємо, всі знають.

За останні 8 років доля «пористів» склалась по-різному. Хтось пішов з політики та активного громадського життя, хтось вступив в іншу політичну силу, хтось навіть став депутатом різних рівнів рад (селищних, міських і навіть Верховної Ради) від різних політичних сил, а хтось встиг попрацювати на керівних державних посадах.

Та ближче до суті. Хоч де-факто партія «ПОРА» “мертва”, але де-юре вона продовжує існувати і згідно державних реєстрів в її керівних органах, у тому числі в Тернопільській області, перебувають активісти, політики та навіть депутати місцевих рад від інших політичних сил.

Тому частина колишніх «пористів» прийняла рішення ліквідувати Тернопільську обласну організацію партії “ПОРА”. І тут політична сила, яка свого часу «лягла» під втікача-регіонала януковича, несподівано починає пручатись. І не просто пручатись, а навіть наймаються юристи і з’являється позов в суд з вимогою зупинити ліквідацію фактично не діючої партії.

Кому це потрібно?

Представниками в суді, які хочуть зберегти партію, яку кинули «під януковича», виступають … свободівці!

Формально позивачем виступила громадянка України, мешканка міста Шумськ – Габор Іванна Ігорівна, яка за “збігом обставин” є дружиною Габора Василя Івановича – одного з керівників партії “Свобода” у Тернопільській області, екс-голови Шумської райдержадміністрації та на сьогодні – довіреної особи кандидата в президенти Руслана Кошулинського.

У своєму позові дружина “націоналіста” чітко зазначає, що бажає не лише перебувати в партії “Пора”, але й розвивати її та балотуватись в депутати (див. копію з позову).

Що чи хто керує діями подружжя Габорів і які їх мотиви, можна лише здогадуватись.

Щоб переконатись, що це не наклеп, бажаючі можуть відвідати чергове засідання суду, в якому юристи “націоналіста” Василя Габора або й він сам, використовуючи свою дружину, захищає партію (яка чітко асоціюється з януковичем) від ліквідації.

Засідання заплановане на 4 березня о 12:00 в Тернопільському міськрайонному суді (вул.Котляревського, 34).

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