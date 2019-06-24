«Довіряти парламент тим, хто ще недавно брав участь у шоу та світських раутах – ризиковано», – Степан Барна

Сьогодні суспільство вимагає швидких змін. Відчуваючи, що можуть забезпечити ці зміни у парламент ідуть «нові обличчя». Співаки, актори, спортсмени, на хвилі загального піднесення балотуються у Верховну Раду.

«Так, ці обличчя нові для політики, але не для суспільства. Чимало цих осіб знайомі більшості українців з телеекранів. І саме зараз вони виявили бажання проявити себе у політиці. Ці люди заявляють, що знають як змінити країну. Та я не впевнений, що у них є розуміння хоч якихось політичних процесів», – зазначає Степан Барна.

За його словами, довіряти парламент тим, хто ще недавно брав участь у різноманітних шоу, серіалах, концертах, змаганнях та світських раутах досить ризиковано та невиправдано.

«Нас запевняють, що варто дати їм шанс і у них все вийде…Та якою ціною нам обійдуться їхні шанси? Адже «новим обличчям» знадобиться час, аби вивчити мінімальні політичні ази, навчитись розуміти необхідність того чи іншого закону та його наслідки для народу. Зараз, у час, коли «п’ята колона» усіма способами намагається захопити владу ми не можемо допустити таких експериментів», – наголошує Степан Барна.

Крім того, він впевнений, що люди усвідомлюють відповідальність вибору, який доведеться зробити 21 липня.

«Дуже сподіваюся, що волелюбні українці не дозволять перетворити Верховну Раду України у щось на кшталт російської думи. Адже депутат – це не просто той, хто тисне на кнопки, депутат – це той, хто представляє волю народу», – додає Степан Барна.