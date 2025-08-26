Директори, бухгалтери, посадовці: на Тернопільщині викрито схеми розкрадання бюджету на 48 млн. грн

Викрито розкрадання бюджетних коштів на Тернопільщині

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури у взаємодії з іншими правоохоронними органами повідомили про підозри 19 особам, серед яких директор філії НАНу, державний реєстратор Мінюсту, службові особи лісгоспу, директор комунального підприємства, бухгалтери та головний бухгалтер міської і селищної ради, комунального підприємства, директори товариств – підрядників, підприємці, службовці міськради.

Сума завданих збитків – понад 48 млн грн.

Розтрата та заволодіння бюджетними коштами

– державний реєстратор Шумської міської ради вчинив незаконні реєстраційні дії щодо об’єкта нерухомого майна, внаслідок чого з власності ДП Мінагрополітики та продовольства вибуло нерухоме майно на суму 27 млн.

– директор товариства привласнив бюджетні кошти при поставці неякісного вугілля для селищної ради та лікарні, сума збитків понад 7 млн грн

– два директори товариства разом з інспектором технічного нагляду заволоділи бюджетними коштами під час виконання капітального ремонту будівель освітньої сфери на території Тернопільської області. Збитки понад 3 млн 400 тис грн.

– головний бухгалтер комунального підприємства міської ради допустив безпідставну виплату споживачам компенсації різниці в тарифах, збитки 1,4 млн грн

– виконувач обов’язків директора сільськогосподарської дослідної станції філії НАНу здійснила продаж пшениці за ціною нижче за ринкову. Недоотримані доходи бюджету склали понад 1 млн 277 тис грн.

– керівник суб’єкта господарської діяльності привласнив майно Бережанської міської ради, яке перебувало на зберіганні. Збитки 426 тис. грн.

Освіта

-два директори товариства разом з інспектором технічного нагляду заволоділи бюджетними коштами під час виконання капітального ремонту будівель освітньої сфери на понад 3 млн 310 тис грн;

-бухгалтер міської ради незаконно придбала заборонені для навчального закладу продукти. Збитки 315 тис. грн.

Шкода довкіллю

-керівник фермерського господарства допустив незаконну порубку дерев в регіональному ландшафтному парку «Дністровський каньон». Збитки 1,7 млн. грн.

-лісничий Залозецького лісництва Філії «Кременецьке лісове господарство» ДСГП «Ліси України» неналежно виконував свої обов’язки щодо охорони лісів. Незаконно вирубано 204 дерева понад встановлену норму, збитки на понад 1,5 млн грн.

-майстер лісу Чортківського лісового господарства ДП «Ліси України» допустив незаконну порубку лісу, збитки 740 тис. грн.

Також

– викрито та повідомлено про підозру директору та головному лісничому комунального лісового господарства, які допустили незаконну порубку лісу, чим навколишньому природньому середовищу заподіяно збитки на суму 50 млн.

– скеровано до суду справу колишнього начальника ГУ ДПС України в Тернопільській області, який не задекларував майно на суму понад 13,7 млн. грн.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2, 4, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1, 2 ч. 4 ст. 246, ч.1, ч.2 ст. 367 КК України.

Прокурори підготували клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від займаних посад.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюється за процесуального керівництва прокурорів органів прокуратури Тернопільської області у взаємодії з ГУНП, УСР, ДБР в Тернопільській області.