На Тернопільщині чоловік з сокирою накинувся на друзів своєї екс-дружини

У селі Нагоряни чоловік вдарив сокирою пасажира автівки, у яку сіла його екс-дружина.

Потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, утім історія для кривдника завершилась умовним покаранням.

Про це йдеться у вироку Заліщицького райсуду від 23 жовтня 2021 року. Як вбачається із обвинувального акту, випадок трапився опівночі 17 січня 2021 року по вул.Шевченка 40 Товстенської селищної територіальної громади Чортківського району.

У суді обвинувачений розповів, що тієї ночі він ніс сокиру другові, аби той міг нарубати дров вранці вдома. Проходячи повз магазин, побачив як у припарковане авто ззаду сіла його колишня дружина, що його розлютило. Він вирішив з’ясувати стосунки. Але із авта вийшов чоловік, якого він вдарив сокирою. Коли ж потерпілий вирвав у нього сокиру, взяв і втік. Про вчинене пожалкував та попросив вибачення у потерпілого.

Потерпілий розповів, що цієї ночі вони з друзями приїхали у Нагіряни і припаркувались біля магазину. У салоні з ними була знайома його друзів, яка сказала, що бачить свого екс-чоловіка, який наближається з чимось у руках і якого вона страшенно боїться. Він вийшов поговорити, але відразу відчув сильний удар по тулубу зліва. Також повідомив, що на даний час жодних претензій до обвинуваченого не має та попросив закрити цивільний позов, оскільки обвинувачений всю заподіяну шкоду відшкодував.

Суд, дослідивши матеріали справи, прийшов до висновку про доведеність вини обвинуваченого у вчиненні вищезгаданого кримінального правопорушення за ч.1 ст.121 КК – умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння. Тож визнав винуватим та присудив 5 років тюрми. На підставі ст. 75 КК звільнив від відбування покарання, призначивши 2 роки іспитового строку.

Вирок поки що законної сили не набрав. Оскаржити його можуть протягом 30 днів з дня проголошення.

Олена РОМАНЮК

Тернополіс