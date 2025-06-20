На захист найвразливіших: омбудсмен вимагає змін у роботі дитячої служби Почаєва

Представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Тернопільській області провело моніторинговий візит до Служби у справах дітей Почаївської міської ради. Метою перевірки була оцінка дотримання прав дітей у сфері соціального захисту.

📊 За офіційними даними, в Почаївській громаді проживає близько 4200 дітей, з яких:

11 — діти-сироти ,

17 — діти, позбавлені батьківського піклування ,

50 — діти у складних життєвих обставинах, з них 25 — постраждали від війни.

Усі діти охоплені сімейними формами виховання — їх влаштовано до опікунів, піклувальників або прийомних сімей. Лише одна дитина знаходиться на повному державному утриманні.

📌 Позитивним є впровадження Службою інформаційно-аналітичної системи «Діти», яка містить дані про дітей-сиріт, опікунів, кандидатів в усиновлювачі тощо.

❗ Водночас, моніторинг виявив низку серйозних системних порушень:

Особові справи дітей не містять важливих документів , зокрема описів майна, медичних висновків, оцінок розвитку.

Не ведеться облік нерухомого майна дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування.

Відсутні призначення опікунів над майном.

Індивідуальні плани соціального захисту не відображають хід виконання заходів.

На сайті Почаївської міської ради відсутня базова інформація про діяльність Служби у справах дітей та її контакти.

📄 За підсумками перевірки готується аналітичний звіт з рекомендаціями для усунення виявлених недоліків і покращення системи захисту прав дітей у громаді.