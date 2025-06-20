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На захист найвразливіших: омбудсмен вимагає змін у роботі дитячої служби Почаєва

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Представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Тернопільській області провело моніторинговий візит до Служби у справах дітей Почаївської міської ради. Метою перевірки була оцінка дотримання прав дітей у сфері соціального захисту.

📊 За офіційними даними, в Почаївській громаді проживає близько 4200 дітей, з яких:

  • 11 — діти-сироти,

  • 17 — діти, позбавлені батьківського піклування,

  • 50 — діти у складних життєвих обставинах, з них 25 — постраждали від війни.

Усі діти охоплені сімейними формами виховання — їх влаштовано до опікунів, піклувальників або прийомних сімей. Лише одна дитина знаходиться на повному державному утриманні.

📌 Позитивним є впровадження Службою інформаційно-аналітичної системи «Діти», яка містить дані про дітей-сиріт, опікунів, кандидатів в усиновлювачі тощо.

❗ Водночас, моніторинг виявив низку серйозних системних порушень:

  • Особові справи дітей не містять важливих документів, зокрема описів майна, медичних висновків, оцінок розвитку.

  • Не ведеться облік нерухомого майна дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування.

  • Відсутні призначення опікунів над майном.

  • Індивідуальні плани соціального захисту не відображають хід виконання заходів.

  • На сайті Почаївської міської ради відсутня базова інформація про діяльність Служби у справах дітей та її контакти.

📄 За підсумками перевірки готується аналітичний звіт з рекомендаціями для усунення виявлених недоліків і покращення системи захисту прав дітей у громаді.

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