На захист найвразливіших: омбудсмен вимагає змін у роботі дитячої служби Почаєва
Представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Тернопільській області провело моніторинговий візит до Служби у справах дітей Почаївської міської ради. Метою перевірки була оцінка дотримання прав дітей у сфері соціального захисту.
📊 За офіційними даними, в Почаївській громаді проживає близько 4200 дітей, з яких:
-
11 — діти-сироти,
-
17 — діти, позбавлені батьківського піклування,
-
50 — діти у складних життєвих обставинах, з них 25 — постраждали від війни.
Усі діти охоплені сімейними формами виховання — їх влаштовано до опікунів, піклувальників або прийомних сімей. Лише одна дитина знаходиться на повному державному утриманні.
📌 Позитивним є впровадження Службою інформаційно-аналітичної системи «Діти», яка містить дані про дітей-сиріт, опікунів, кандидатів в усиновлювачі тощо.
❗ Водночас, моніторинг виявив низку серйозних системних порушень:
-
Особові справи дітей не містять важливих документів, зокрема описів майна, медичних висновків, оцінок розвитку.
-
Не ведеться облік нерухомого майна дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування.
-
Відсутні призначення опікунів над майном.
-
Індивідуальні плани соціального захисту не відображають хід виконання заходів.
-
На сайті Почаївської міської ради відсутня базова інформація про діяльність Служби у справах дітей та її контакти.
📄 За підсумками перевірки готується аналітичний звіт з рекомендаціями для усунення виявлених недоліків і покращення системи захисту прав дітей у громаді.