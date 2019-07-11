Андрій Богданець: Приклад роботи вітрової електростанції у Зборові потрібно перейняти Тернополю

Вона діє тут уже рік. На повну потужність працює 2 вітрогенератори, наразі встановлюють третій. Облаштовуючи вітрову електростанцію, розповідає Ярослав Крушельницький, використали досвід з-за кордону.

– Європа звичайно пішла таким шляхом, і не тільки Європа, і США, і Бразилія, і Китай, які є лідерами в світі по встановленні у світі альтернативних джерел енергії. Люди думають про своє майбутнє, про майбутнє своїх дітей, – каже директор вітрової електростанції у Зборові Ярослав Крушельницький.

Андрій Богданець, кандидат у народні депутати України від політичної партії “Слуга народу” розповідає, – альтернативні джерела енергії – це те, що сьогодні потрібно Україні. Перетворення кінетичної енергії вітру в електроенергію – екологічно чисто, економно та прогресивно, наголошує Андрій Богданець. На прикладі вітрової електростанції у Зборові варто розвивати альтернативну енергетику в Тернополі зокрема.

– Ми зараз знаходимось у Зборові біля вітряків. Спілкувались з директором, експертом, який розповів нам про ці джерела відновлювальної енергії. І дуже цікаво і важливо перейняти цей досвід навіть для Тернополя. Тому ці вітряки можуть дати нам набагато дешевшу енергію для міськелектротранспорту, для освітлення вулиць, для багатьох соціальних проектів, –каже кандидат у народні депутати України від політичної партії “Слуга народу” по 163 округу (Тернопіль) Андрій Богданець.

Одним з таких соціальних проектів може бути – встановлення вітрової електростанції поблизу Тернопільського ставу і саме використання вітряків для ефективної роботи очисних споруд задля очистки озера, наголошує Андрій Богданець. Експерти підтверджують таку можливість і наголошують, якщо вибрати правильні та відповідні місця, вітрові електростанції можуть зробити окремі мікрорайони Тернополя енергонезалежними. Та для цього потрібна насамперед підтримка та розуміння у новому парламенті.

– Звичайно, якщо взяти для міста Тернопіль, для електротранспорту, могло би бути, – один вітряк можна ставити і забезпечити весь тролейбусний парк без проблем, забезпечити світлом. Ви самі знаєте, що воно тягне здешевлення проїзду і так дальше, тому що воно стільки не коштує, як коштує електроенергія від Обленерго. І водоканалі і так дальше, – каже Ярослав Крушельницький.

Для того, аби це реалізувати, необхідно врегулювати питання на законодавчому рівні, наголошує Андрій Богданець. Саме це завдання кандидат у народні депутати й ініціюватиме у новому парламенті.

– Йдучи у Верховну Раду, важливо допомогти на законодавчому рівні у Парламенті, так і в співпраці з міжнародними фондами, Міжнародними інституціями, а саме є великий потенціал і бажання допомогти з боку Банку реконструкції і розвитку Європейського Союзу, який дає кредити на відновлювальні джерела електроенергії, – каже Андрій Богданець.

Альтернативні джерела енергії – питання особливо актуальне сьогодні для нашої країни, наголошує кандидат у народні депутати України від політичної партії “Слуга народу” Андрій Богданець. Адже з першого липня в Україні запрацювала нова модель ринку електроенергії, відповідно до якої, ціна на електрику для промисловості може зрости на 8-9%.