Інформаційну війну проти реформи закупівлі ліків розгорнули ті, хто мав у цьому бізнес-інтереси
Позитивною зміною є те, що медичною реформою почали займатися. На цьому наголосив народний депутат, голова міжфракційної групи «Тернопільщина» у Верховній Раді Роман Заставний.
«Найважливіше – це остаточно вирішене питання закупівлі ліків, бо на сьогоднішній день нам таким чином вдалося зекономити мільярди гривень», – повідомив Роман Заставний.
Народний депутат наголосив, тепер великі компанії, які контролювали закупівлю ліків і «відмивали» сотні мільйонів доларів, усунуто від цих процесів. Зараз ліки закупляють тільки через міжнародні компанії.
Хоча в українському медіа-просторі розгорнулася чимала піар-кампанія по дискредитації будь-яких дій в напрямку реформування медичної галузі.
«Українці мають розуміти справжню причину такої інформаційної війни, – зазначив Роман Заставний. – Адже за нею стоять виключно бізнес-інтереси певного кола осіб, завдання яких – шляхом дискредитації медичної реформи повернути собі втрачені позиції і знову заробляти мільйони на простих українцях».