Інструмент місцевої ініціативи відтепер дієвий: ключові рішення 14 сесії Тернопільської міської ради

Землю під будівництво багатоквартирного будинку можуть продати за 4 мільйони гривень. Тернополяни отримали всі умови для створення власних проектів рішень. Котли на альтернативному паливі шкодять жителям більше, ніж газові.

Чергове пленарне засідання 14 сесії Тернопільської міської ради, яке мало відбутись 3 квітня, виявилось неповноважним, оскільки зареєструвались лише 18 із 42 депутатів. Подейкують, що депутати навмисне проігнорували повідомлення міського голови через те, що це вже не перший випадок подібного раптового скликання сесії. Обранці наполягають, що про таке потрібно повідомляти завчасно.

На сайті ТМР навіть опублікували перелік присутніх і відсутніх. Чітко видно, що сесію пропустили фракції “Блок Петра Порошенка “Солідарність”, “Об’єднання “Самопоміч”у повному складі та частина депутатів з фракції “Свобода”. Хоча, публічно вони у цьому не зізнаються і розповідають про інші причини:

“Ми допрацьовуємо всі питання. Ми дуже багато зусиль витратили на вивчення Генерального плану і ми просто не були готові”, – коментує голова фракції “Блок Петра Порошенка “Солідарність” Володимир Місько.

Сергій Надал скликав сесію повторно 4 квітня, адже потрібно було терміново вирішити близько 300 господарських питань. Нагадаємо, що 24 березня на сесії зміни до Генерального плану міста були прийняті. Рішення отримало підтримку з 26 голосами депутатів. Цілковито проти цього залишилась фракція “Громадянська позиція”. Обранці прийшли на сесію з плакатами, на яких були написи “Не підтримав Генплан – грошей на округ отримай дулю!” та “Колего-депутате – чи вагомий ваш голос?”.

“Ми не проголосували за зміни до Генплану міста Тернополя, який передбачає забудову окремих частин парків, скверів, стадіону по проспекту Злуки, і виконком вилучив з переліку капітального ремонту житлового фонду майже усі основні об’єкти , подані нашими депутатами. Так нам відімстили!”, – коментує в соцмережах голова фракції “Громадянська позиція” Петро Ландяк.

Землю продадуть на аукціоні лише під контролем депутатів

Рішення “Про продаж на аукціоні права оренди земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 1 га за адресою вул. Ген. М.Тарнавського” під будівництво групи багатоквартирних житлових будинків із вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та автостоянкою викликало значний супротив більшості депутатів. Міський голова двічі виносив його на голосування, а підтримки це питання так і не отримало.

“Через ваше небажання проголосувати бюджет міста втрачає 4 мільйони гривень. Оголошую перерву на 10 хвилин і прошу зібратися усіх голів фракцій”, – завершив Сергій Надал.

Міський голова запевнив, що для гарантування прозорості проведення аукціону участь у ньому зможуть взяти представники від кожної фракції. Проте, це ще не вирішення питання. Із практики відомо, що участь в аукціоні беруть двоє підприємців, один з яких ставить завищену ціну, а інший – занижену. Зрозуміло, що повинен перемогти той, хто пропонує вищу ціну за земельну ділянку. Але раптово переможець забирає всі документи, відмовляється від аукціону, а перемагає друга особа. За такий “ласий шматок” будуть боротися, а ми продовжимо спостерігати за розвитком подій.

Тернополяни зможуть виносити власні проекти рішень на сесію

У всіх містах України, зокрема у Тернополі, рівень комунікації між громадою і владою допомагає вирішити наявні проблеми міста. Одним з дієвих інструментів є місцева ініціатива, яка дозволяє напряму підготувати проект рішення на розгляд міської ради, і, навіть більше, передбачено його обов’язкове закріплення у порядку денному засідання. Проте, «Положення про місцеві ініціативи в місті Тернополі» в статуті Тернополя містило в собі певні неточності, які не дозволяли використовувати даний інструмент прямої демократії на повну потужність: не була визначена кількість підписів, яка є необхідною для подачі місцевої ініціативи на розгляд. Перш за все, у визначенні підстав для внесення місцевої ініціативи було зазначено, що «Підставою для внесення місцевої ініціативи на розгляд Тернопільської міської ради є рішення зборів територіальної громади, підтримане належною кількістю підписів членів громад». Конкретної кількості необхідних підписів не було окреслено.

Андрій Шкула, депутат ТМР від фракції “Самопоміч”, вніс проект рішення, згідно з яким для внесення місцевої ініціативи на розгляд потрібно зібрати 300 підписів членів громади. Ініціативу депутата було прийнято.

“Колеги-депутати, за що їм величезне спасибі, підтримали напрацювання. Рішення прийняті і механізм діє. Але на папері. Тепер громада мала б його випробувати й розробити проект рішення для голосування депутатам. Мова про будь-яке рішення, яке в компетенції органу місцевого самоврядування. Взятися за ту тему спонукали активісти і організації. До того в доступі громади були лише електронні петиції, але часто вони не доходили до голосування. Тепер є дієвий спосіб. Думаю депутати підтримуватимуть проекти рішення, під якими підписались містяни”, – зазначає Андрій Шкула. “Як на мене, це потужний інструмент демократії для громади: не чекаючи доброї волі мера, депутатів чи виконавчих органів, люди самостійно можуть готувати важливі для міста зміни.”

Громада протестує проти котелень на торфі

На сесію міської ради прийшли також жителі міста, котрі потерпають від котелень, які перевели на альтернативне паливо – торф. Люди запевняють, що проживають поруч з котельнями і страждають від голосного шуму та викидів.

Сергій Надал акцентував на тому, що всі заміри були проведені і екологічна експертиза показала, що від таких котелень викиди газу значно менші, ніж від тих, які працюють на газі. Міський голова сказав “ми вас почули” і оголосив перерву.

Діти з району мають платити більше

Нещодавно громадськість обурила ситуація, коли учнів шкіл, які живуть в районі, зобов’язали платити за харчування більше тих, хто проживає в місті. Міська рада пояснює це тим, що харчування оплачується з бюджету міста, який наповнюється податками. Відповідно, ці сім’ї не платять податки в бюджет Тернополя, тому не харчуються дешевше.

Громадяни запевняють, що вони як батьки працюють в Тернополі і платять в місто податки. Думка депутатів розділилась. Одні вважають, що потрібно допомагати людям. Інші запевняють, що їх обирали тернополяни і обранці повинні захищати інтереси жителів та бюджет міста.

Сергій Надал доводив, що до ухвалення бюджету усі громади повинні були укласти угоди з Тернопільською міською радою про компенсацію коштів. Зрештою, він розпорядився бюджетній комісії та фінансовому управлінню до наступної сесії міської ради напрацювати проект змін і винести його на розгляд. Також вирішили підготувати звернення в районні ради та підняти цю проблему.

Прес-служба Центру громадського контролю “ДІЙ!” в Тернополі