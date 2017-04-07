Мера на Тернопільщині звинуватили у брехні і пригрозили судом

Вчора депутати Борщівської міської ради зібрались на позачергову сесію, щоб обговорити кілька господарських питань і спокійно розійтись по своїх справах. Хіба ж міг собі хтось уявити, що усе це грандіозне дійство затягнеться на добрих 3 години, впродовж яких самого голову громади Івана Кобилянського звинуватять в брехні і навіть пригрозять судом, а також озвучать для багатьох шокуючі суми преміальних, які отримують працівники міської ради.

Так от, у порядку денному стояло 3 питання, які стосувалися прийняття у власність Борщівської громади установ та закладів з балансу Борщівської райради, а також передачі субвенцій. Перші жваві дискусії серед присутніх викликало питання прийняття чи не прийняття у власність районного Будинку культури. Цього тижня і постійна комунальна комісія, і сьогодні зранку бюджетна комісія міськради вирішили все ж таки до кінця бюджетного року залишити РБК у власності району, доки відбувається реформа децентралізації. Цим самим міські депутати отримають змогу зекономити значні кошти громади, адже фінансування усіх ремонтних робіт буде здійснюватись за рахунок державного бюджету, а не бюджету громади.

У обговоренні питання взяли участь не тільки депутати міської ради, а й голова РДА Людмила Юзьків, тимчасово виконуючий обов’язки голови Борщівської районної ради Андрій Русенко. Виступали також керівник РБК Василь Гусак, слово надавали депутатам райради Іванюк Тетяні та Оресту Яремі. Більше години часу тривали суперечки щодо доцільності прийняття на баланс громади районного Будинку культури саме зараз, а не після того, як завершать ремонт. Усе завершилось тим, що депутати вирішили залишити до кінця року РБК у власності району з умовою співфінансування та обов’язкової і вчасної виплати заробітної плати.

Доволі влучно виступив по цьому питанні директор Борщівського агротехколеджу і депутат міськради Ярослав Козій, який емоційно нагадав усім присутнім, що від часу здобуття незалежності, місцевий будинок культури жодного разу не ремонтували і він поступово валився, поки два роки тому не розпочали повноцінний ремонт будівлі. Тому, власне кажучи, Ярослав Козій просив присутніх депутатів дати можливість районній владі завершити ремонтні роботи і не заважати їм.

А далі почалось найцікавіше. Депутат Ульяна Пасічник озвучила дуже цікаві і одночасно шокуючі цифри. Згідно з оприлюдненою інформацією, окремі чиновники міської ради отримують по 5-6 тисяч гривень премії щомісяця. Так, не раз в квартал, не в кінці року, а кожного місяця по кілька тисяч гривень премії.

Також говорилось про компетентність конкретних персоналій, що працюють у стінах Борщівської міської ради і отримують хороші премії за свою роботу, але при цьому не здатні, а можливо просто не вміють виконувати свою роботу якісно. Йшлося про абсолютно делетантські проекти рішень виконкому. Нагадаємо, що секретарем виконкому обрана Ірина Мороз. За словами депутатів, саме вона відповідальна за цілий ряд ганебних і помилкових рішень. Чого тільки вартує рішення, в якому представники міської ради посилаються на померлого три роки тому борщівського підприємця Жарого, або ж призначення міської толоки на 15 квітня, коли більшість мешканців міста та оточуючих сіл йдуть до церкви освячувати паски та готуються до Великодня. В цей день жодна поважаюча себе господиня точно не знайде часу, щоб відправитись на прибирання міста і лісосмуги. Виступаючи перед присутніми, пані Ірина вирішила спихнути усе на самих депутатів та навіть вище керівництво країни, що виглядало доволі дивно і навіть кумедно.

Коли слово взяла Христина Яворська, стало зрозуміло, що розходитись зарано. Свій виступ “свободівка” розпочала з демонстрації присутнім газетної статті-інтерв’ю голови громади Івана Кобилянського. За словами депутата, на шпальтах “Галицького вісника” вийшли брехливі матеріали, в яких голова громади примудрився звинуватити в усіх бідах депутатський корпус. Присутні депутати з різних партій були цілком солідарні з Христиною Яворською, адже в газетній статті дійсно подані матеріали, які не відповідають дійсності.

В своєму нещодавньому інтерв’ю Іван Кобилянський заявив, що бюджетна комісія прийняла рішення знизити ставку податку для місцевих підприємців до 10%, хоча в реальності комісія рекомендувала зниження лише до 15 %. Також в горезвісній статті Іван Кобилянський стверджує, що депутати не підтримали пропозицію про виділення 200 тис. гривень на придбання свердловини для жителів будинку по вул. С. Бандери (біля РЕМу). І тут знову відкривається обман, адже, як стало відомо, міські чиновники жодного разу не виносили це питання на сесію міської ради. Обуренню депутатів не було меж, адже їх усіх фактично оббрехали перед їхніми виборцями. На завершення свого виступу Христина Яворська попросила мера Кобилянського офіційно спростувати цю брехню в засобах масової інформації, в противному випадку депутати будуть подавати до суду.

Як стверджують у приватних бесідах самі народні обранці, цією брехнею голова Борщівської громади, який на посаді тільки кілька місяців, встиг налаштувати проти себе майже увесь депутатський корпус.

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