Іван ЧАЙКІВСЬКИЙ: «Ділами любімо Україну свою!»

Іван Чайківський – один із небагатьох народних депутатів, який після виборів тільки наростив темпи своєї політичної та господарської діяльності в інтересах виборців. Сформована потужна команда однодумців, яка увійшла у трійку лідерів на минулих місцевих виборах до обласної ради, започатковано низку інфраструктурних проєктів. Активна позиція народного депутата простежується в межах роботи аграрного комітету Верховної Ради України.

Напередодні 30-ї річниці незалежності нашої держави говоримо з ним про патріотизм, візію майбутнього та справи щоденні.

– Іване Адамовичу, що для Вас особисто означає поняття патріотизму?

– Справжній патріот – це добрий господар (усміхається – ред.). Ми невипадково прийняли рішення про популяризацію і без того добре відомої українцям цієї фрази. Посудіть самі. Цього року відзначаємо 30-ту річницю незалежності. Для тих, хто є ровесником цієї події, 30 років – це фактично половина їхнього працездатного віку. Вони вже не обтяжені радянським минулим і мисленням, але чи набули вони притаманної цивілізованому світу європейськості? Люди тяжіють до заробітків, піднімають економіку чужих країн, а влада ось уже 30 років не може дати собі ради, щоби втримати насамперед людський та інтелектуальний потенціал. Саме тому напередодні свята, яке омріяне не одним поколінням українців, ми вкотре наголошуємо: справжнім патріотом може бути тільки добрий господар. Людина, яка вже щось зробила у своєму житті, яка розуміє, що таке відповідальність, готова проявляти ініціативи і дбати про розвиток краю та Вітчизни загалом – ось хто своїми ділами є патріотом рідної країни. Власне таким шляхом прагне йти і робить це конкретними справами наша команда однодумців і патріотів «За майбутнє».

– Важко не помітити, що в області проводяться роботи. Це і велике будівництво, і поточні ремонти та оновлення…

– Так, певні зрушення є. Вважаю, що рішення капітально відремонтувати державні магістральні автошляхи – правильне. Це дає видимий результат, суттєвий вклад в економіку за рахунок основної діяльності дорожників і суміжних до них професій. Зрештою, комунікація та логістика – чи не основні тренди економіки сьогодення. До них лише можна додати виробництво та переробку. Наша команда в області свій акцент цього року також спрямувала на ремонт доріг місцевого значення. Як показало спілкування з мешканцями, людям не просто ремонтують дорогу. Їм дають надію на відродження села, економічну активізацію підприємницької ініціативи, віру в те, що в них є майбутнє на своїй малій батьківщині. Наприклад, показовою в цьому плані є дорога до найвіддаленішого села Великоберезовицької громади – Мар’янівки, яку не ремонтували 40 (!) років. Для її жителів це не просто дорога; це віра в те, що про них ніхто не забув, що вони є українцями – господарями на своїй землі. А для нас ця дорога – повернення довіри пересічних людей до влади, до політиків, які впродовж останніх 20–30 років грали роль «політиканів».

– Щоби Ви побажали нашим читачам з нагоди Дня незалежності?

– Передусім бажаю нашим читачам і всім українцям миру в державі та спокою у душі. Не вагаймося приймати важливі рішення та не біймося брати за них відповідальність. Немає «якоїсь» влади. Є кожен з нас, який у своїй громаді повинен проявляти ініціативу, щоби змінювати життя громади на краще. Кожен із нас має бути добрим господарем і справжнім патріотом!