У Тернополі викрали “червоні лінії”!
Виникла потреба перевірити по одній з земельних ділянок відстані до “червоних ліній” і не зміг.
У відповідному розділі сайту міськради замість графічних матеріалів якісь дві чорні рисочки.
Можете самі переконатись:
А у рішенні №6/36/16 “Про затвердження плану червоних ліній магістральних вулиць” від 16.08.2013 р. відсутня можливість скачати графічні додатки (відстутнє гіперпосилання на додатки).
Викачати всі рішення з усім додатками також неможливо (посилання неактивне/криве).
Можливо, така “прозорість” по формі, але не по змісту буде цікавою Transparent cities/Прозорі міста, Transparency International Ukraine, Рух ЧЕСНО та іншим організаціям, які моніторять діяльність місцевої влади.
Депутат тернопільської міської ради від “Сили Людей” Іван Сороколіт