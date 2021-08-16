У Тернополі викрали “червоні лінії”!

Виникла потреба перевірити по одній з земельних ділянок відстані до “червоних ліній” і не зміг.

У відповідному розділі сайту міськради замість графічних матеріалів якісь дві чорні рисочки.

Можете самі переконатись:

А у рішенні №6/36/16 “Про затвердження плану червоних ліній магістральних вулиць” від 16.08.2013 р. відсутня можливість скачати графічні додатки (відстутнє гіперпосилання на додатки).

Викачати всі рішення з усім додатками також неможливо (посилання неактивне/криве).

Можливо, така “прозорість” по формі, але не по змісту буде цікавою Transparent cities/Прозорі міста, Transparency International Ukraine, Рух ЧЕСНО та іншим організаціям, які моніторять діяльність місцевої влади. Депутат тернопільської міської ради від “Сили Людей” Іван Сороколіт