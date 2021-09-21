На Тернопільщині вакцинували понад 67 відсотків педагогічних колективів

Понад 67 відсотків педагогів Тернопільщини вакциновані на сьогодні. Про це Суспільному розповіла директорка обласного департаменту освіти Ольга Хома.

За її словами, це понад 35 тисяч людей. Якщо Україна перейде до “жовтої ” карантинної зони, в області працюватимуть більш ніж 30% закладів освіти. Там імунізовані понад 80% працівників.

“Ми маємо 7 559 педагогічних працівників, а це 20%, які вакциновані однією дозою, 17 тисяч 803 педагогічних працівники, які вакциновані уже двома дозами. Це становить 47,11% вакцинованих педагогічних працівників. Загальний відсоток – 67,11% вакцинованих педагогічних працівників. Якщо говоритимемо про заклади освіти, то загальна їх кількість 1 315. Станом на сьогодні ми маємо більше 500 закладів освіти, де є більше 80% вакцинованих педагогічних працівників”

Нагадаємо, сьогодні Кабмін прийняв рішення продовжити адаптивний карантин в Україні до 31 грудня у зв’язку із погіршенням епідеміологічної ситуації. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Завтра ж у Києві відбудеться засідання Державної комісії з надзвичайних ситуацій на якому оголосять, коли в України встановлюють “жовтий” рівень епіднебезпеки.