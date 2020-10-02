«Місто без області й область без міста не можуть бути успішними», – Леонід Бицюра

Виходячи з концепції полюсів зростання, яка поки що не працює, Тернопіль повинен стати точкою економічної активності для всієї області й закрутити довкола себе понад 50% її економіки.

Про це заявив кандидат на посаду міського голови Леонід Бицюра в одному зі своїх останніх інтерв’ю.

«Місто не може керуватися самостійною політикою, воно має ухвалювати рішення синхронно з областю за чіткою стратегією. Нині одинаки не виживають. Має бути команда, створена на взаємній довірі й розподілі відповідальності.

Я маю команду фахівців, до якої входять і підприємці, бо життя нашого міста залежить від малого і середнього бізнесу, оскільки великого в нас немає», – зазначає Леонід Бицюра.

Бізнес нині переживає важкі часи, додає політик, закриваються підприємства, що пережили всі кризи: від рекету — до дефолту. Люди не мають грошей, внутрішній попит упав.

Як управлінець зі стажем Леонід Олексійович переконаний: потрібно створювати зовнішній попит шляхом налагоджування виробництва і перекачувати гроші в місто.

«Наша мета — перебудова економіки регіону, і Тернопіль має взяти на себе провідну роль у цьому: стати законотворцем моди на ініціативи, зокрема й для області, генератором бізнес-проєктів для всього регіону, взяти над ним інформаційно-організаційне шефство. Тернопіль має перестати бути містом-бюджетником-споживачем, а стати містом-інвестором, що стимулюватиме розвиток бізнесового клімату в області. Тому перебудова структури зайнятості й економіки, підходу до управління містом — наше пріоритетне завдання», – додає пан Леонід.